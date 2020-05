Ισχυρή δόση αντιϊκού 33 δισ. ευρώ χορηγεί η Κομισιόν στην Ελλάδα – Τα οφέλη για ανάπτυξη και εργασία

Ως ανέλπιστα καλή και ιδιαιτέρως τολμηρή έγινε αποδεκτή η πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βαθιές οικονομικές και κοινωνικές πληγές που αφήνει ο κοροναϊός στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να ανήκει στους πιο ευνοημένους.

«Το μπαζούκας» της Κομισιόν, με όνομα «Next Generation EU» προβλέπει πακέτο 750 δισ. ευρώ – 500 δισ. ευρω επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ σε δάνεια- σε μια προσπάθεια συμβιβασμού της γαλλογερμανικής πρότασης για επιχορηγήσεις και της πρότασης των σκληρών του Βορρά για δάνεια, και κυρίως εξασφάλισης των κονδυλίων που θα χρειαστούν για την ανάκαμψη της βαριά νοσούσας ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ποσό δε αυτό έρχεται να προστεθεί στο 1,1 τρισ. ευρώ του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού.

Εάν γίνει αποδεκτή, η πρόταση αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εγχείρημα είναι τεράστιο και οι αντιδράσεις που θα προκαλέσει αναμένονται επίσης σφοδρές.

Εξού και οι αρχηγοί των ευνοημένων κρατών – μελών έσπευσαν να μιλήσουν για εξαιρετική πρόταση και να ζητήσουν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να την εγκρίνουν.

Από τους πρώτους που καλωσόρισαν την πρόταση της Κομισιόν και ζήτησαν γενναιότητα από τα μέλη της ΕΕ ώστε να εγκριθεί ήταν ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη χώρα μας να «διεκδικεί» ποσό 43,5 δισ. ευρώ.

We welcome the @EU_Commission’s bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.

The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 27, 2020