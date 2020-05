Μητσοτάκης : Καλωσορίζουμε την τολμηρή πρόταση της Κομισιόν

Ικανοποιημένη η Αθήνα από την πρόταση της Κομισιόν για 750 δισ. ευρώ για τη διάσωση της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση του κοροναϊού, εκ των οποίων τα 32 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο twitter για την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης:

«Καλωσορίζουμε την τολμηρή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πακέτο 750 δισ. ευρώ, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων μέσω κοινής έκδοσης χρέους.

»Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά. Τώρα εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

We welcome the @EU_Commission‘s bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.

The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 27, 2020