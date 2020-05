Ρατσιστής και Τραμπικός ο αστυνομικός που οδήγησε στον θάνατο του αφροαμερικανού

Οργή και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια σύλληψής του στη Μινεσότα.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη αποπέμφθηκαν, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο του άοπλου άντρα.

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της σύλληψης να τον έχουν ακινητοποιήσει μπρούμυτα στο έδαφος με το πρόσωπο στον δρόμο την ώρα που εκείνος παραπονιέται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, ενώ ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του στον λαιμό του επί αρκετά λεπτά.

A better look at the crowd size of the Minneapolis march for #GeorgeFloyd pic.twitter.com/u0pg0hf4bD

Protesters in Minneapolis chant “No Justice. No Peace” after the killing of #GeorgeFloyd by local police. The four officers involved have been fired but not yet indicted in the murder. pic.twitter.com/nRw511PYS2

— Frank Calhoun (@Phrygian0) May 27, 2020