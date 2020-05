Φρίκη για τον θάνατο Αφροαμερικάνου κατά τη σύλληψή του στη Μινεσότα – Αποπέμπφθηκαν οι 4 αστυνομικοί

Αποπέμφθηκαν χθες Τρίτη από το σώμα τέσσερις αστυνομικοί στη Μινεάπολις των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός άοπλου μαύρου άνδρα, τον οποίο φαίνεται σε βίντεο να έχουν ακινητοποιήσει μπρούμυτα στο έδαφος με το πρόσωπο στον δρόμο την ώρα που εκείνος παραπονιέται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, ενώ ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του στον λαιμό του επί αρκετά λεπτά.

Λίγες ώρες μετά την αποπομπή των αστυνομικών, χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία τη Δευτέρα το βράδυ, με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκα λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Σύντομα όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε και ξέσπασαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά ρίχνοντας μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

— Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020