«Ύμνοι» για την Ελλάδα από το Brookings: «Ηρωική» η ηγεσία Μητσοτάκη – Πήραμε αποφάσεις πολύ γρήγορα, είπε ο πρωθυπουργός

Προλογίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Brookings, Τζον Άλεν, καθώς και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, Τζέιμς Ράιαν, «αποθέωσαν» τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Brookings President John R. Allen: Back in February @PrimeministerGR was clear to cabinet “money can be recreated, but we cannot bring back the lost lives.” We applaud heroic leadership. Watch: https://t.co/7zk0Yj45HL #COVIDReopening

Ο κ. Άλεν, στρατηγός εν αποστρατεία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε μάλιστα πως «η θαρραλέα δράση και η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό στις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο. Στρέφουμε το βλέμμα μας στην Ελλάδα για έμπνευση».

Στο 38:50” η ομιλία του προέδρου του Brookings, Τζον Άλεν

UVA @presjimryan: @PrimeministerGR succeeded in containing spread of COVID-19 in his country. Especially interested in how prime minister thinking about reopening Greece just as tourist season is getting started. https://t.co/7zk0Yj45HL #COVIDReopening

— Brookings FP (@BrookingsFP) May 27, 2020