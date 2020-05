Fake news : Το Twitter διαψεύδει τον Τραμπ

Η διεύθυνση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter τοποθέτησε μια ειδοποίηση που καλεί τους χρήστες να «ενημερωθούν για τα γεγονότα» σε μια ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιστολικές ψήφους, στην οποία ο ένοικος του Λευκού Οίκου διατείνεται πως οι ψήφοι αυτές είναι «ουσιαστικά χαλκευμένες» και θα έχουν αποτέλεσμα «εκλογική νοθεία».

Η ειδοποίηση αυτή, με σύμβολο ένα θαυμαστικό μέσα σε κύκλο, με μπλε χρώμα, καλεί τους αναγνώστες της ανάρτησης να «ενημερωθούν για τα γεγονότα σχετικά με τις επιστολικές ψήφους» και τους οδηγεί σε μια σελίδα όπου η συντακτική ομάδα του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης έχει συγκεντρώσει άρθρα και πληροφορίες που αντικρούουν τον προεδρικό ισχυρισμό.

Πρόκειται για ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο.

Οι επίμαχες αναρτήσεις του αμερικανού προέδρου:

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

….living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020