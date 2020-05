To Twitter «τσεκάρει» Τραμπ για παραπλανητικές ειδήσεις – Οργισμένη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter ότι «παρεμβαίνει» στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, μετά την άνευ προηγουμένου κίνηση των διαχειριστών του να επισημάνουν δύο αναρτήσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ ως παραπλανητικές.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατήγγειλε — φυσικά με… δύο νέες αναρτήσεις του στο Twitter — ότι η διεύθυνση του ιστότοπου απειλεί την «ελευθερία του λόγου», κάτι που «εγώ, ως πρόεδρος, δεν θα επιτρέψω να γίνει!».

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020