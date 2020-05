«Δεν μπορώ να αναπνεύσω» : Οργή για τη δολοφονία του άοπλου Φλόιντ από αστυνομικούς

Μεγαλώνει η οργή στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του άοπλου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη αποπέμφθηκαν, ωστόσο ο θάνατός του προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή.

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «μη με σκοτώσεις» την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατά σε απόσταση τους περαστικούς που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ ο Φλόιντ παύει να κινείται και μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

Νέο βίντεο εξάλλου δείχνει το θύμα να απομακρύνεται από τους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν ήδη μέσα στο όχημα, με χειροπέδες.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago. Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA

Τα βίντεο φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

Χωρίς το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί “θα είχαν παρουσιάσει μια ψευδή εκδοχή των γεγονότων και θα είχαν κρύψει την υπόθεση κάτω από το χαλί”, κατήγγειλε ο Μπέντζαμιν Κραμπ, δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος.

Η αστυνομία και οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν στη Μινεάπολη μετά από διαδήλωση στο σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ βρήκε βίαιο και τραγικό θάνατο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύκτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία τη Δευτέρα το βράδυ, με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκα λόγω της επιδημίας του κοροναϊού.

Σύντομα όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε και ξέσπασαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά ρίχνοντας μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune.

A better look at the crowd size of the Minneapolis march for #GeorgeFloyd pic.twitter.com/u0pg0hf4bD

Protesters in Minneapolis chant “No Justice. No Peace” after the killing of #GeorgeFloyd by local police. The four officers involved have been fired but not yet indicted in the murder. pic.twitter.com/nRw511PYS2

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο που έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να λεηλατούν ένα κατάστημα Target. Ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων πυρπολήθηκε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα του FBI για το συμβάν “θα πρέπει να επισπευστεί”, προσθέτοντας ότι εκτιμά “το έργο όλων των τοπικών αστυνομικών”. “Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη!”.

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd….

H αδερφή του θύματος ζήτησε να κατηγορηθούν όσοι εμπλέκονται στο θάνατό του για δολοφονία.

Η Μπρίτζετ Φλόιντ είπε την Τετάρτη το πρωί ότι οι αξιωματικοί, που απολύθηκαν την Τρίτη, «θα πρέπει να είναι στη φυλακή για δολοφονία. «Διότι αυτό ακριβώς έκαναν, δολοφόνησαν τον αδελφό μου», δήλωσε η αδελφή του μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NBC. «Έχω πίστη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η αποπομπή των αστυνομικών «δεν αρκεί».

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα.

Το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό με τον Φλόιντ να φωνάζει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «Μην με σκοτώσεις!» λίγο πριν πεθάνει εξακολουθεί να μοιράζεται στα social media συνοδευόμενο από μηνύματα που ζητούν σκληρή τιμωρία των αστυνομικών.

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It’s been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV

— In the NOW (@inthenow) May 26, 2020