Κατακραυγή για τη δολοφονία Φλόιντ – Η ανάρτηση Μόσιαλου

Η βάναυση δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη σύλληψή του, από αστυνομικούς, έχει προκαλέσει την παγκόσμια κατακραυγή.

Στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, συνεχείς είναι οι διαδηλώσεις ενώ πολλές προσωπικότητες κατήγγειλαν την αδικαιολόγητη βία από την πλευρά των αστυνομικών εναντίον Αφροαμερικανών.

Μεταξύ αυτών και ο Ηλίας Μόσιαλος, εκπρόσωπος της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς για τον κοροναϊό και καθηγητής του LSE. Σε ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Μόσιαλος αναδημοσιεύει το εξώφυλλο του TIME για το τι έχει αλλάξει στην Αμερική από το 1968 μέχρι σήμερα.

Στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, έκδηλη είναι η οργή, για τη δολοφονία του άοπλου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη αποπέμφθηκαν, ωστόσο ο θάνατός του προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή.

Η αστυνομία και οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν στη Μινεάπολη μετά από διαδήλωση στο σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ βρήκε βίαιο και τραγικό θάνατο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «μη με σκοτώσεις» την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατά σε απόσταση τους περαστικούς που έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ ο Φλόιντ παύει να κινείται και μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

Τα βίντεο διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

Χωρίς το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί “θα είχαν παρουσιάσει μια ψευδή εκδοχή των γεγονότων και θα είχαν κρύψει την υπόθεση κάτω από το χαλί”, κατήγγειλε ο Μπέντζαμιν Κραμπ, δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος.

Το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό με τον Φλόιντ να φωνάζει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «Μην με σκοτώσεις!» λίγο πριν πεθάνει εξακολουθεί να μοιράζεται στα social media συνοδευόμενο από μηνύματα που ζητούν σκληρή τιμωρία των αστυνομικών.

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It’s been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV

— In the NOW (@inthenow) May 26, 2020