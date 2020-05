Κοροναϊός: Με tweet σχολιάζει ο Τραμπ το θλιβερό ορόσημο των 100.000 νεκρών

Μήνυμα για το τραγικό ορόσημο των 100.000 και πλέον θανάτων στις ΗΠΑ από τον νέο κοροναϊό έστειλε ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, μία ημέρα αφότου ξεπεράστηκε το όριο αυτό και η σιωπή του σχολιάστηκε.

«Βρεθήκαμε μόλις σε ένα πολύ θλιβερό ορόσημο με τους θανάτους από την πανδημία του νέου κοροναϊού να φθάνουν τους 100.000. Προς όλες τις οικογένειες και τους φίλους όσων πέθαναν, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή συμπάθειά μου και αγάπη για όλα όσα αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι υποστήριζαν και αντιπροσώπευαν» τονίζει ο αμερικανός πρόεδρος, ενώ προσθέτει:

«Ο Θεός μαζί σας».

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!

Παρόμοια κίνηση στα social media έκανε και ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης. «Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με όλες τις οικογένειες των περισσότερων από 100.000 Αμερικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κοροναϊό» έγραψε ο Μάικ Πενς στο Twitter.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους αγαπημένους σας ή την απώλεια σας. Ο Θεός να τους ευλογεί και ο Θεός να σας ευλογεί όλους» συμπλήρωσε.

Our hearts and prayers are with all the families of the more than 100,000 Americans who have lost their lives to the Coronavirus. We will never forget your loved ones or your loss. God bless them and God bless you all.

— Mike Pence (@Mike_Pence) May 28, 2020