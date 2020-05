Μινεάπολις: Δεύτερη νύκτα ταραχών μετά τον θάνατο Αφροαμερικανού κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει “δεν μπορώ να αναπνεύσω” την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, λίγες ώρες αφού ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι ζήτησε από τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λευκού αστυνομικού που φαίνεται να κρατά με τη βία τον Φλόιντ στο έδαφος.

Το πλήθος που έφτασε τις χιλιάδες μεγάλωνε καθώς έπεφτε η νύκτα και η διαδήλωση εκτραχύνθηκε σε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Η αστυνομία, κάποια μέλη της οποίας έλαβαν θέση στις στέγες γειτονικών κτιρίων, έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, το οποίο απάντησε ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι έριχναν τα κάνιστρα των δακρυγόνων πίσω στους αστυνομικούς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο που έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να λεηλατούν ένα κατάστημα Target. Ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων πυρπολήθηκε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα του FBI για το συμβάν “θα πρέπει να επισπευστεί”, προσθέτοντας ότι εκτιμά “το έργο όλων των τοπικών αστυνομικών”. “Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη!”.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα. Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε χθες να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους.

“Διότι αυτό ακριβώς έκαναν, δολοφόνησαν τον αδελφό μου”, δήλωσε η αδελφή του Μπρίτζετ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NBC. “Έχω πίστη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη”, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η αποπομπή των αστυνομικών “δεν αρκεί”.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης διερωτήθηκε χθες Τετάρτη “για ποιο λόγο ο άνθρωπος που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ δεν είναι στη φυλακή”. “Αν θέλετε την γνώμη μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι πίσω από τα κάγκελα”.

MORE: Video obtained by CBS News shows what appears to be the start of the confrontation between George Floyd & Minneapolis police officers. A restaurant’s security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting arrest. pic.twitter.com/KR8r7B1WPl

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 26, 2020