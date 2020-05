Τζόρτζ Φλόιντ : Η αδερφή του ζητάει δικαιοσύνη – Νέο βίντεο από τη σύλληψή του

Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε η είδηση με τον θάνατο ενός αφροαμερικανού, του Τζόρτζ Φλόιντ, στη Μινεσότα των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια σύλληψής του.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη αποπέμφθηκαν, ωστόσο το βίντεο προκάλεσε κύμα οργής στις ΗΠΑ, όπου φαίνεται να θύμα να αναφέρει συνεχώς «δεν μπορώ να αναπνεύσω» και έπειτα να χάνει τις αισθήσεις του.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8 — Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020

Νέο βίντεο ωστόσο δείχνει το θύμα να απομακρύνεται από τους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν ήδη μέσα στο όχημα, με χειρπέδες.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μπέντζαμιν Κραμπ, έκανε λόγο για «υπερβολική και απάνθρωπη» χρήση βίας για ένα «μη βίαιο αδίκημα» και ζήτησε να σταματήσει η αστυνομία να υποτιμά τη ζωή των Αφροαμερικανών πολιτών.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις Τζέικομπ Φρέι καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο αυτή τη «φρικιαστική» πράξη, κατηγορώντας τον αστυνομικό για «έλλειψη ανθρωπιάς». «Το να είσαι μαύρος δεν θα έπρεπε να είναι συνώνυμο της θανατικής καταδίκης», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία τη Δευτέρα το βράδυ, με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκα λόγω της επιδημίας του κοροναϊού.

Σύντομα όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε και ξέσπασαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά ρίχνοντας μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune.

A better look at the crowd size of the Minneapolis march for #GeorgeFloyd pic.twitter.com/u0pg0hf4bD — Ryan Faircloth (@RyanFaircloth) May 26, 2020

Protesters in Minneapolis chant “No Justice. No Peace” after the killing of #GeorgeFloyd by local police. The four officers involved have been fired but not yet indicted in the murder. pic.twitter.com/nRw511PYS2 — Frank Calhoun (@Phrygian0) May 27, 2020

Ξεσπά η αδερφή του: Πρέπει να δικαστούν για δολοφονία

H αδερφή του θύματος ζήτησε να κατηγορηθούν όσοι εμπλέκονται στο θάνατό του για δολοφονία.

Η Μπρίτζετ Φλόιντ είπε την Τετάρτη το πρωί ότι οι αξιωματικοί, που απολύθηκαν την Τρίτη, «θα πρέπει να είναι στη φυλακή για δολοφονία».

«Εγώ και η οικογένειά μου το παίρνουμε πολύ, πολύ σοβαρά. Είναι πολύ θλιβερό, είναι πολύ ενοχλητικό» είπε μιλώντας στο NBC.

Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο θάνατός του συνέβαλε στην ανάδυση του κινήματος Black Lives Matter.

Η μητέρα του Γκάρνερ μίλησε για το περιστατικό, καταδικάζοντας την αστυνομική βία. «Ήμουν τρομοκρατημένη να μάθω για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ και να τον ακούσω να λέει τα ίδια πράγματα με τον γιο μου Έρικ πριν πεθάνει. Προσφέρω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Φλόιντ και στέκομαι μαζί τους στον αγώνα τους για τη δικαιοσύνη».

Ποιοι είναι οι τέσσερις αστυνομικοί

Ο αστυνομικός που προκάλεσε τη βία στον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ, ονομάζεται Ντέρεκ Τσοβίν και γρήγορα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για το παρελθόν του.

Μαζί του, στο περιστατικό, συμμετείχαν ακόμα τρεις αστυνομικοί. Ο Του Τάο που στεκόταν και δεν έκανε τίποτα και ο Τσοβίν οδηγούσε στο θάνατο τον Φλόιντ και ακόμα δύο που βρίσκονταν πίσω από τον Τσοβίν και κρατούν το θύμα από τα πόδια για να μην κινείται. Και οι τρεις αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα στη Μινεάπολις των ΗΠΑ.