Ryanair: Ισχυρές οι κρατήσεις από Βρετανούς και Ιρλανδούς για διακοπές στην Ελλάδα

Η Ryanair αναμένει ότι η Βρετανία θα ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποσύροντας τα σχέδια για την καραντίνα τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Ο’ Λίρι, σε συνέντευξη που παραχώρησε, κάνοντας αναφορά σε μία «μεγάλη άνοδο» στις κρατήσεις για διακοπές από Βρετανούς.

Ο ίδιος είπε ότι η πορεία των κρατήσεων τις τελευταίες ημέρες τον έχει κάνει «ευλόγως πεπεισμένο» ότι τα αεροπλάνα της μεγάλης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους θα έχουν πληρότητα 50-60% όταν αυτή θα αρχίσει ξανά τον Ιούλιο να λειτουργεί με το 40% του στόλου της ή με περίπου 1.000 πτήσεις την ημέρα. Οι κρατήσεις είναι ισχυρές για όλους τους κύριους προορισμούς διακοπών – όπως της Κροατίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας – πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ryanair.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βρετανία ανακοίνωσε 14ήμερη καραντίνα από τις 8 Ιουνίου για τις αφίξεις από το εξωτερικό, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ανακοίνωσαν σχέδια για χαλάρωση της δικής τους. Ο Ο’ Λίρι, που χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό ως μη ρεαλιστικό, είπε ότι πολλοί πελάτες στη Βρετανία φαίνεται να αγνοούν τους κανόνες, με τους ρυθμούς κρατήσεων τις τελευταίες ημέρες να δείχνουν ότι οι 1.000 πτήσεις της εταιρείας του καθημερινά είναι πιθανόν να έχουν πληρότητα πάνω από το 50% τον Ιούλιο.

«Η Βρετανία και η Ιρλανδία είτε θα σταματήσουν (τις καραντίνες) είτε σιωπηλά είτε ως ένα ακόμη μέτρο χαλάρωσης τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Είμαι πεπεισμένος για αυτό», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair.

«Θα υπάρξει κάποια κίνηση, επειδή ο κόσμος απλά πρόκειται να τις αγνοήσει. Είδαμε μία μεγάλη άνοδο των κρατήσεων για τις πτήσεις μας από την Ιρλανδία και τη Βρετανία προς την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία το Σαββατοκύριακο και αυτό φαίνεται ότι θα συνεχισθεί αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε.

Απαντώντας στα σχόλια του κ. O’Leary, ο επικεφαλής της Εκτελεστικής Υπηρεσίας Υγείας της Ιρλανδίας Colm Henry ανέφερε ότι δεν δέχεται πως η καραντίνα είναι αναποτελεσματική και ότι έχει υιοθετηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Προειδοποίησε ότι θα πρέπει να προσέξουμε «προτού ανατρέψουμε τα πολύ σημαντικά οφέλη» και έκανε έκκληση στον κόσμο να μην κάνουν ταξίδια αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

HSE Chief Clinical Officer Dr Colm Henry advises against flying at this point in time, and says great care must be taken so that any gains made against the virus are not lost pic.twitter.com/CFFOkqXqJw

— RTÉ News (@rtenews) May 27, 2020