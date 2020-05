Αντικαταστάθηκε δημοσιογράφος του BBC που τα «έψαλε» σε Κάμινγκς και Τζόνσον

Η δημοσιογράφος ‘Εμιλι Μέιτλις δεν παρουσίασε σήμερα όπως καθημερινά την εκπομπή Newsnight στο BBC. Για το σχόλιο – τοποθέτησή της στο άνοιγμα της χθεσινής νυχτερινής εκπομπής για τον Ντόμινικ Κάμινγκς και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, η δημόσια βρετανική ραδιοτηλεόραση έκρινε πως παραβίασε τους κανόνες αμεροληψίας.

Η χθεσινή εκπομπή του Newsnight επικεντρώθηκε στον Κάμινγκς, τον ανώτερο σύμβουλο του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, και το σκάνδαλο που έχει προκληθεί μετά την αποκάλυψη ότι παραβίασε τους κανόνες lockdown διανύοντας 400 χλμ από το Λονδίνο στο Ντέραμ της βόρειας Αγγλίας, αλλά και μετά την άρνηση του Κάμινγκς να παραιτηθεί και μετά τη στήριξη του Τζόνσον.

Τόσο η αντιπολίτευση όσο και μέλη του κυβερνώντος κόμματος των Τόρις ζήτησαν την παραίτηση του αμφιλεγόμενου συμβούλου – αρχιτέκτονα της εκστρατείας υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016.

«Ο Ντόμινικ Κάμινγκς παραβίασε τους κανόνες – η χώρα το βλέπει αυτό και είναι σοκαρισμένη που η κυβέρνηση δεν μπορεί να το δει» είπε η Έμιλι Μέιτλις ξεκινώντας την χθεσινή εκπομπή.

«Όσο περισσότερο οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός μας λένε ότι ενήργησε εντός (των κανόνων), τόσο πιο θυμωμένη η απάντηση σε αυτό το σκάνδαλο μπορεί να είναι», συνέχισε.

«Αυτός (ο Κάμινγκς) ήταν ο άντρας, θυμηθείτε, που πάντα έπιανε το λαϊκό αίσθημα, που έβαζε την ταμπέλα της τεμπέλικης ελίτ σε όλους εκείνους με τους οποίους διαφωνούσε. Πρέπει να καταλάβει ότι το λαϊκό αίσθημα τώρα είναι αυτό της οργής, της απέχθειας και της απελπισίας».

«Έκανε όσους πάσχισαν να τηρήσουν τους κανόνες να αισθάνονται ανόητοι και επέτρεψε σε πολλούς άλλους να υποθέσουν ότι μπορούν τώρα να τους παραβιάζουν. Ο πρωθυπουργός τα γνωρίζει όλα αυτά και επέλεξε να τα αγνοήσει» συνέχισε στην τοποθέτησή της η Μέιτλις.

Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού έγινε viral, και συγκέντρωσε πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές στο Twitter.

The Emily Maitlis Miracle MK2. These words were brilliant and most definitely needed. This needs to be the new norm.

'He made those who struggled to keep to the rules feel like fools and has allowed many more to assume they can now flout them.

