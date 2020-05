Δολοφονία Φλόιντ : Εκτός ελέγχου οι ταραχές στη Μινεάπολη – «Θα στείλω την εθνοφρουρά» λέει ο Τραμπ

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση έχουν οδηγηθεί οι σφοδρές ταραχές στους δρόμους της Μινεάπολις των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό και ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που δείχνει τον έναν αστυνομικό να πνίγει με το γόνατό του το, καθηλωμένο με χειροπέδες στην άσφαλτο, θύμα, την ώρα που ο συνάδελφός του κρατούσε άλλους πολίτες σε απόσταση.

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It’s been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV

