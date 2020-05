Εξερράγη πύραυλος της SpaceX του Έλον Μασκ

Ένα τέταρτο πρωτότυπο του πυραύλου Starship επόμενης γενιάς της SpaceX, εξερράγη την Παρασκευή, μετά από δοκιμή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας.

Η εταιρεία διεξήγαγε μια δοκιμή του κινητήρα του πυραύλου, στο έδαφος γνωστή ως στατική φωτιά. Λίγα λεπτά μετά τη δοκιμή, η οποία αρχικά φάνηκε επιτυχής, το πρωτότυπο Starship 4 τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος διαφέρει από τον πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας και το διαστημικό σκάφος Crew Dragon, το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο πρόκειται να εκτοξευθεί με αστροναύτες της NASA με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

The SpaceX Starship rocket prototype SN4 exploded after an engine test this afternoon in Texas.

