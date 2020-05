ΗΠΑ: Συνελήφθη ο αστυνομικός που πάταγε τον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ

Στη σύλληψη του αστυνομικού που φαίνεται στα βίντεο να πατά στον λαιμό τον Τζορτζ Φλόιντ, την ώρα που ο 46χρονος βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, προχώρησαν οι αρχές της Μινεσότα. Ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας Τζον Χάρινγκτον, επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους τη σύλληψη του Τσάβιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η σύλληψη του αστυνομικού γίνεται δύο ημέρες μετά τις βίαιες διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολη με πλήθος ανθρώπων να διαμαρτύρονται για την αστυνομική βία.

Μέχρι σήμερα, οι τέσσερις αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα αλλά δεν είχαν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τα βίντεο που είδαν στο φως της δημοσιότητας, η χρήση αστυνομικής βίας ήταν αδικαιολόγητη, καθώς ο Φλόιντ δεν προέβαλε αντίσταση. Μάλιστα, φώναζε και διαμαρτυρόταν ότι «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

— Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020