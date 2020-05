Συμπλοκή εγκληματικών συμμοριών με ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο (βίντεο)

Μέλη συμμοριών που ελέγχουν την αγορά των υπεραστικών συγκοινωνιών στο Κίεβο, συνεπλάκησαν σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 3 άνθρωποι.

Η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις 21 ατόμων ενώ το θέμα απασχόλησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι οι συμπλοκές αυτές του θύμισαν την δεκαετία του 1990.

This is not Croatia in the 90ies, this is not Donbas frontline. Just a fight for the territory between private bus companies, in Brovary, a city in Kiev Oblast in northern Ukrainepic.twitter.com/MK3dnussua

— Dmitry Zolotarev (@ZolotarevDm) May 29, 2020