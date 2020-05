Αμετανόητος Τραμπ: Απειλεί τους διαδηλωτές την ώρα που επικρατεί χάος στις ΗΠΑ για τη δολοφονία Φλόιντ

Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Την ώρα που τουλάχιστον 20 πόλεις των ΗΠΑ φλέγονται εδώ και μέρες , τα αμερικανικά Μέσα αναφέρουν πως ένας 19χρονος, ένας ακόμη διαδηλωτής και ένας αστυνομικός έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από μάχες σώμα με σώμα.

Μάλιστα όσον αφορά τους δύο διαδηλωτές που βρήκαν τραγικό θάνατο, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πυρά αστυνομικών.

Ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου των τριών ανθρώπων.

Χθες βράδυ εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στον Λευκό Οίκο, για να εκφράσουν την οργή τους για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, για τον οποίο συνελήφθη λευκός αστυνομικός, που αποτάχθηκε.

Με πλακάτ και συνθήματα για τη δολοφονία του Φλόιντ

Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε να μας δολοφονείτε» ή «Η ζωή των μαύρων μετράει», οι διαδηλωτές απαίτησαν «δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ» μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ.

Νέο απειλητικό tweet του Τραμπ

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανοίξει «πόλεμο» με πολλά μέτωπα, έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα ακόμη προκλητικό Tweet με σκοπό μάλλον να δυναμιτίσει ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τους διαδηλωτές τ πως θα αντιμετωπίσουν τα πιο κακά σκυλιά και τα πιο απειλητικά όπλα αν παραβιάσουν τον φράκτη του Λευκού Οίκου.

….have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

«Υπέροχη δουλειά χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο από τις αμερικάνικες SecretService. «Δεν ήταν μόνο εντελώς επαγγελματίες, αλλά πολύ κουλ. Ήμουν μέσα, παρακολούθησα κάθε κίνηση και δεν θα μπορούσα να νιώσω παρά ασφαλής. Άφησαν τους «διαδηλωτές» να ουρλιάζουν και να κλαίνε όσο ήθελαν, αλλά όποτε κάποιος πλησίαζε, γρήγορα τους ακινητοποιούσαν, δεν ήξεραν καν τι τους χτύπησε. «Η πρώτη γραμμή αντικαταστάθηκε με φρέσκους πράκτορες, σκέτη μαγεία. Ήταν όλοι πολύ οργανωμένοι και έτσι κανείς δεν πλησίασε ή παραβίασε το φράχτη. Αν το είχαν κάνει θα τους είχαν υποδεχτεί με τα πιο κακά σκυλιά και τα πιο σκληρά όπλα που έχω δει ποτέ», ανέφερε ο ίδιος στο Twitter.

Το απειλητικό αυτό tweet του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μετά από τέσσερις μέρες συνεχών διαδηλώσεων, πολλές από τις οποίες έχουν παρεκτραπεί με φωτιές, καταστροφές, λεηλασίες, πυροβολισμούς και μάχες σώμα με σώμα διαδηλωτών με αστυνομικούς.

Συνεχίζει να βάζει λάδι στην φωτιά ο Τραμπ

Βέβαια αυτό δεν είναι το πρώτο προκλητικό tweet του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος την Παρασκευή είχε κάνει ακόμη μία επίμαχη ανάρτηση όπου εμμέσως καλούσε τις αρχές να ανοίξουν πυρ κατά όσων κάνουν λεηλασίες εν μέσω των εκτεταμένων επεισοδίων για τον Αφροαμερικανό που άφησε την τελευταία του πνοή αφού αστυνομικός τον πάτησε στο λαιμό με το γόνατό του.

«Δεν μπορώ να καθίσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία μεγάλη αμερικανική πόλη, την Μινεάπολις. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ο Ριζοσπάστης Αριστερός Δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά την δουλειά…», έγραψε τότε στο Twitter ο Τραμπ.

«Όταν ξεκινούν οι λεηλασίες ξεκινάνε και οι πυροβολισμοί» έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Μάλιστα από την πλευρά το Twitter είχε διαγράψει το παραπάνω μήνυμά του τονίζοντας ότι το περιεχόμενό του παραβιάζει τους κανόνες λειτουργίας κατά της προώθησης της βίας.

Χάος από τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ – Νεκροί διαδηλωτές και αστυνομικός

Ένας 19χρονος διαδηλωτής στο Ντιτρόιτ σκοτώθηκε όταν ένας άντρας άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητο του την ώρα που οι διαδηλώσεις ήταν σε εξέλιξη. Στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια, ένας ομοσπονδιακός φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του χάους.

Η Μιννεάπολις είχε ανακοινωθεί από τις αρχές απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 8 μ. το βράδυ της Παρασκευής σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι ταραχές, αλλά αυτό αγνοήθηκε ευρέως.

Η Νέα Υόρκη είδε επίσης δεκάδες συλλήψεις μετά από διαδηλωτές που επιχείρησαν να εισβάλουν σε αστυνομικό τμήμα στο Μπρούκλιν, ενώ στην Ατλάντα οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην έδρα του CNN με αποτέλεσμα ο δήμαρχος της πόλης κάνει κάνει απεγνωσμένα έκκληση για ηρεμία.

Ο Ντέρεκ Τσάββιν, ο αστυνομικός οποίος πάτησε το λαιμό του Φλόιντ, κατηγορήθηκε για φόνο και ανθρωποκτονία τρίτου βαθμού την Παρασκευή, πράγμα που ωστόσο δεν σταμάτησε τις διαμαρτυρίες.

Η σύζυγος του και πρώην βασίλισσας ομορφιάς του Chauvin ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι ζητά διαζύγιο.

«Πολιορκία» στα γραφεία του CNN στην Ατλάντα

Αν και το CNN τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των διαδηλωτών και κατά της κυβέρνησης Τραμπ, χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μπροστά από τα γραφεία του ειδησεογραφικού ομίλου στην Ατλάντα το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν όταν κάποιοι από αυτούς άρχισαν να σπάνε τα τζάμια του κτιρίου.

Τότε, επενέβη η Αστυνομία με δακρυγόνα και ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των αρχών και των διαδηλωτών.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN’s Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

Επιθέσεις και συλλήψεις δημοσιογράφων

Στόχος αστυνομικών έγινε μια ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια που κάλυπτε live τα επεισόδια στο Λουισβίλ του Κεντάκι, για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Συγκεκριμένα, η Κέιτλιν Ραστ του καναλιού WAVE βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου είχαν ξεσπάσει οι ταραχές, όταν ένας αστυνομικός φάνηκε να στοχεύει προς το μέρος εκείνης και του καμεραμάν, ρίχνοντάς τους σφαίρες πιπεριού.

Η Ραστ δεν έμοιαζε με… διαδηλωτή, καθώς φορούσε το χαρακτηριστικό ανακλαστικό γιλέκο και κρατούσε το μικρόφωνό της, με συνέπεια η κίνηση του αστυνομικού να προκαλεί προβληματισμό. Η ρεπόρτερ, πάντως, δεν τραυματίστηκε και συνέχισε το έργο της.

Την Πέμπτη, η αστυνομία της Μινεσότα συνέλαβε έναν δημοσιογράφο του CNN ζωντανά στην τηλεόραση την ώρα που κάλυπτε τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολις, τον τόπο της απίστευτης δολοφονίας του Φλόιντ.

This is unbelievable. Minneapolis police just arrested black CNN reporter Omar Jimenez live on air even after he identified himself. I’ve never seen anything like this.#GeorgeFloyd #MinneapolisRiot #omarjimenez pic.twitter.com/gSx1Kuxznm — Asjad Nazir (@asjadnazir) May 29, 2020

Οργή και πόνος στις ΗΠΑ

Το απόλυτο χάος επικρατεί στις ΗΠΑ, καθώς η Αστυνομία δεν φαίνεται ότι μπορεί να συγκρατήσει την οργή των διαδηλωτών για τον θάνατο ενός ακόμη έγχρωμου συμπολίτη τους εξαιτίας της αστυνομικής βίας.

Αν και ο κυβερνήτης της Μινεσότα ζήτησε τη βοήθεια της εθνοφρουράς και ο Τραμπ δεσμεύτηκε να κατεβάσει στρατό, άφαντη ήταν η εθνοφρουρά το βράδυ της Παρασκευής. Αντίθετα, οι διαδηλωτές είχαν καταλάβει την πόλη και συνέχιζαν τις διαμαρτυρίες μέχρι τα ξημερώματα.

THEY BURNED THE TARGET DOWN pic.twitter.com/TGmSE29JW1 — hisoka (@keatxngrant) May 28, 2020

Σαν τη φωτιά, οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν από τη Μινεσότα έως την Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη, την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, το Φοίνιξ, το Ντένβερ, την Ατλάντα, το Χιούστον και πολλές άλλες πόλεις.

Στη Ουάσιγκτον, διαδηλωτές πολιόρκησαν τον Λευκό Οίκο.

White House under lockdown as protests spread to Washington DC over the death of George Floyd #BlackLiveMatter #Icantbreathe #GeorgeFloyd pic.twitter.com/CKpnq9JJbL — Zinny’s Blog (@zinny_blog) May 30, 2020

Δεν έλειψαν οι συλλήψεις, η νέα επίδειξη αστυνομικής βίας αλλά και οι ακραίες πράξεις από μερίδα των διαδηλωτών.

A car rammed #GeorgeFloyd protestors in the street in downtown San Jose, CA today: pic.twitter.com/wV4Y8aXgs3 — MK-Ultra News (@mkultranews) May 30, 2020

Cops beating the shit out of a #GeorgeFloyd protestor in Portland, OR: pic.twitter.com/YynvAQante — MK-Ultra News (@mkultranews) May 30, 2020

#GeorgeFloyd protesters looting the Apple store in downtown Portland OR: pic.twitter.com/LPPs8zoScK — MK-Ultra News (@mkultranews) May 30, 2020

Αίτηση διαζυγίου κατέθεσε η σύζυγος του Ντέρεκ Σόβιν

O Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός ο οποίος καταγράφηκε να πατά στο λαιμό τον Τζορτζ Φλόιντ επί σχεδόν εννέα λεπτά, συνελήφθη την Παρασκευή και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία τρίτου βαθμού.

Με το που έγινε γνωστή η σύλληψή του, η σύζυγός του Κέλι έκανε αίτηση διαζυγίου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Φλόιντ.