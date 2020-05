Δολοφονία Φλόιντ : Νέο βίντεο τον δείχνει να εκλιπαρεί τους αστυνομικούς που είχαν πέσει πάνω του

«Παρακαλώ αφήστε με να σηκωθώ, δεν μπορώ να ανασάνω. Με πονάει το στομάχι μου, με πονάει ο λαιμός μου» εκλιπαρούσε ο Τζορτζ Φλόιντ τους αστυνομικούς που είχαω πέσει πάνω του και τον πίεζαν ακόμα και όταν είχε λιποθυμήσει.

Νέο συγκλονιστικό βίντεο που τράβηξε διερχόμενος, από άλλη οπτική γωνία, αναβιώνει τις τελευταίες δραματικές στιγμές της ζωής του 46χρονου αφροαμερικανού.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις αστυνομικοί να έχουν γονατίσει πάνω στον Φλόιντ ενώ αυτός ακούγεται να προσπαθεί να ανασάνει.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, αφήστε με να σηκωθώ» ικετεύει ο Φλόιντ τους αστυνομικούς λίγο πριν να χάσει τις αισθήσεις του.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας έρχονται στη δημοσιότητα μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης. για τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πατούσε τον λαιμό του Φλόιντ για συνολικά 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα ενώ ακόμα πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι για τα 2΄53΄΄ εξ αυτών ο Φλόιντ είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του.

«Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι αυτού του τύπου ο χειρισμός είναι από τη φύση του επικίνδυνος» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία.

Chauvin criminal complaint:

“Defendant had his knee on Mr. Floyd’s neck for 8 mins and 46 secs in total. 2 mins and 53 secs of this was after Mr. Floyd was non-responsive. Police are trained that this type of restraint with a subject in a prone position is inherently dangerous.” pic.twitter.com/8P1l2YShMH

— NBC News (@NBCNews) May 29, 2020