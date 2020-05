Δολοφονία Φλόιντ: Ο αστυνομικός τον πατούσε στο λαιμό όταν ήταν αναίσθητος

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν που συνελήφθη για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ και πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία τρίτου βαθμού.

Στη δικογραφία περιγράφεται λεπτό προς λεπτό η σύλληψη του Φλόιντ και η μετέπειτα δολοφονία του από τον Τσόβιν.

Chauvin criminal complaint:

“Defendant had his knee on Mr. Floyd’s neck for 8 mins and 46 secs in total. 2 mins and 53 secs of this was after Mr. Floyd was non-responsive. Police are trained that this type of restraint with a subject in a prone position is inherently dangerous.” pic.twitter.com/8P1l2YShMH

— NBC News (@NBCNews) May 29, 2020