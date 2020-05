«Φλέγονται» οι ΗΠΑ από τις διαδηλώσεις για τον Φλόιντ – Νεκρός αστυνομικός στο Όουκλαντ

Η δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από τον λευκό αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν λειτούργησε ως καταλύτης για να ξεχειλίσει το καζάνι της οργής ενάντια στον ρατσισμό, την κρατική καταστολή και τις φυλετικές διακρίσεις που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ και οι υποστηρικτές της.

Σε τουλάχιστον 20 πόλεις των ΗΠΑ μαίνονται εδώ και τρεις μέρες διαμαρτυρίες, πολλές από τις οποίες έχουν παρεκτραπεί με φωτιές, καταστροφές, λεηλασίες, πυροβολισμούς και μάχες σώμα με σώμα διαδηλωτών με αστυνομικούς.

Detroit

Milwaukee

Minneapolis

Columbus

DC

Richmond

Louisville

Cincinnati

LA

Atlanta

New York

Chicago

St Louis

Memphis

Indianapolis

Dallas

Houston

Omaha

San Jose

Las Vegas

Seattle

Denver

Des Moines

Sacramento

Kansas City All Protesting over the #GeorgeFloyd murder. pic.twitter.com/ETVmbVpbAo — Sina Seifouri (@SinaSeifouri_EN) May 30, 2020

Σύμφωνα με το CNN, δύο αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας δέχτηκαν πυρά το βράδυ της Παρασκευής εν μέσω των διαδηλώσεων στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια, όπου τουλάχιστον 7.500 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης. Ο ένας από τους δύο υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δύο νεκροί διαδηλωτές

Απώλειες μετρούν και οι διαδηλωτές σε αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το βίντεο με τη δολοφονία του Φλόιντ.

Ένας διαδηλωτής στη Μινεάπολη, όπου σημειώθηκε η φρικτή δολοφονία του Φλόιντ, πέθανε από πυρά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Chicago Protesters Storm Trump Tower! They’re trying to burn it down!#chicagoprotest #AtlantaRiot #dcprotest #GeorgeFloyd #minneapolis pic.twitter.com/Yk4vr3LNCG — Joe Gomez (@JoeGomezNews) May 30, 2020

Επιπλέον, η αστυνομία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής ένας άγνωστος που επέβαινε σε όχημα SUV άνοιξε πυρ σε πλήθος διαδηλωτών στην περιοχή του Greektown, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 19χρονος.

Και οι δύο αυτοί θάνατοι σημειώθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τους διαδηλωτές να κάνουν λόγο για πυρά αστυνομικών.

Με τις άγριες διαδηλώσεις να έχουν στοιχίσει τη ζωή ήδη σε τρεις ανθρώπους, το σίγουρο είναι ότι ακραία στοιχεία εκμεταλλεύονται το σκηνικό ανομίας που έχει στηθεί στις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ.

«Πολιορκία» στα γραφεία του CNN στην Ατλάντα

Αν και το CNN τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των διαδηλωτών και κατά της κυβέρνησης Τραμπ, χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μπροστά από τα γραφεία του ειδησεογραφικού ομίλου στην Ατλάντα το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν όταν κάποιοι από αυτούς άρχισαν να σπάνε τα τζάμια του κτιρίου.

Τότε, επενέβη η Αστυνομία με δακρυγόνα και ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των αρχών και των διαδηλωτών.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN’s Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

Επιθέσεις και συλλήψεις δημοσιογράφων

Στόχος αστυνομικών έγινε μια ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια που κάλυπτε live τα επεισόδια στο Λουισβίλ του Κεντάκι, για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Συγκεκριμένα, η Κέιτλιν Ραστ του καναλιού WAVE βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου είχαν ξεσπάσει οι ταραχές, όταν ένας αστυνομικός φάνηκε να στοχεύει προς το μέρος εκείνης και του καμεραμάν, ρίχνοντάς τους σφαίρες πιπεριού.

Η Ραστ δεν έμοιαζε με… διαδηλωτή, καθώς φορούσε το χαρακτηριστικό ανακλαστικό γιλέκο και κρατούσε το μικρόφωνό της, με συνέπεια η κίνηση του αστυνομικού να προκαλεί προβληματισμό. Η ρεπόρτερ, πάντως, δεν τραυματίστηκε και συνέχισε το έργο της.

Την Πέμπτη, η αστυνομία της Μινεσότα συνέλαβε έναν δημοσιογράφο του CNN ζωντανά στην τηλεόραση την ώρα που κάλυπτε τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολις, τον τόπο της απίστευτης δολοφονίας του Φλόιντ.

This is unbelievable. Minneapolis police just arrested black CNN reporter Omar Jimenez live on air even after he identified himself. I’ve never seen anything like this.#GeorgeFloyd #MinneapolisRiot #omarjimenez pic.twitter.com/gSx1Kuxznm — Asjad Nazir (@asjadnazir) May 29, 2020

Οργή και πόνος στις ΗΠΑ

Το απόλυτο χάος επικρατεί στις ΗΠΑ, καθώς η Αστυνομία δεν φαίνεται ότι μπορεί να συγκρατήσει την οργή των διαδηλωτών για τον θάνατο ενός ακόμη έγχρωμου συμπολίτη τους εξαιτίας της αστυνομικής βίας.

Αν και ο κυβερνήτης της Μινεσότα ζήτησε τη βοήθεια της εθνοφρουράς και ο Τραμπ δεσμεύτηκε να κατεβάσει στρατό, άφαντη ήταν η εθνοφρουρά το βράδυ της Παρασκευής. Αντίθετα, οι διαδηλωτές είχαν καταλάβει την πόλη και συνέχιζαν τις διαμαρτυρίες μέχρι τα ξημερώματα.

THEY BURNED THE TARGET DOWN pic.twitter.com/TGmSE29JW1 — hisoka (@keatxngrant) May 28, 2020

Σαν τη φωτιά, οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν από τη Μινεσότα έως την Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη, την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, το Φοίνιξ, το Ντένβερ, την Ατλάντα, το Χιούστον και πολλές άλλες πόλεις.

Στη Ουάσιγκτον, διαδηλωτές πολιόρκησαν τον Λευκό Οίκο.

White House under lockdown as protests spread to Washington DC over the death of George Floyd #BlackLiveMatter #Icantbreathe #GeorgeFloyd pic.twitter.com/CKpnq9JJbL — Zinny’s Blog (@zinny_blog) May 30, 2020

Δεν έλειψαν οι συλλήψεις, η νέα επίδειξη αστυνομικής βίας αλλά και οι ακραίες πράξεις από μερίδα των διαδηλωτών.

A car rammed #GeorgeFloyd protestors in the street in downtown San Jose, CA today: pic.twitter.com/wV4Y8aXgs3 — MK-Ultra News (@mkultranews) May 30, 2020

Cops beating the shit out of a #GeorgeFloyd protestor in Portland, OR: pic.twitter.com/YynvAQante — MK-Ultra News (@mkultranews) May 30, 2020

#GeorgeFloyd protesters looting the Apple store in downtown Portland OR: pic.twitter.com/LPPs8zoScK — MK-Ultra News (@mkultranews) May 30, 2020

Αίτηση διαζυγίου κατέθεσε η σύζυγος του Ντέρεκ Σόβιν

O Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός ο οποίος καταγράφηκε να πατά στο λαιμό τον Τζορτζ Φλόιντ επί σχεδόν εννέα λεπτά, συνελήφθη την Παρασκευή και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία τρίτου βαθμού.

Με το που έγινε γνωστή η σύλληψή του, η σύζυγός του Κέλι έκανε αίτηση διαζυγίου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Φλόιντ.