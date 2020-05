Φόβοι για νέα νύχτα- κόλαση στη Μινεάπολη: Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά και οργανώνει… πάρτι στον Λευκό Οίκο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες μηνύματα όπου χρήστες καλούν σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απόψε στη Μινεάπολη, ενώ σε μερικές από αυτές εκτοξεύουν απειλές κατά αστυνομικών.

Οι ΗΠΑ μοιάζουν με καζάνι που βράζει, ενώ κρίσιμη αναμένεται και η αποψινή βραδιά καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν χειρότερες διαδηλώσεις και επεισόδια.

Το σενάριο αυτό, ότι δηλαδή θα επικρατήσει και σήμερα το χάος σε πολιτείες των ΗΠΑ, φαίνεται πως υποστηρίζει και ο κυβερνήτης της Μινεσότα.

Ειδικότερα ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, είπε το Σάββατο αναμένεται να «κινητοποιηθεί πλήρως η Εθνική Φρουρά» μετά από τις καταστροφικές διαδηλώσεις στην περιοχή της Μινεάπολης.

Μάλιστα τόνισε πως οι βάνδαλοι είναι σε μεγάλο βαθμό κάτοικοι άλλων πόλεων που κατά την άποψή του δεν ενδιαφέρονται για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να βανδαλίσουν.

Ο κυβερνήτης ανέφερε πως «ότι είδαμε τις προηγούμενες νύχτες θα είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που θα δούμε σήμερα το βράδυ», ενώ κήρυξε την Πολιτεία σε απαγόρευση κυκλοφορίας .

Το βράδυ της Παρασκευής ορισμένοι διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα, έκαψαν οχήματα, εμπόδισαν την κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Στη Μινεάπολη, ο αστυνομικός όπου στο σοκαριστικό βίντεο πατάει με το γόνατό του στο λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ συνελήφθη την Παρασκευή, ενώ την ίδια ώρα διαδηλωτές μαζεύτηκαν κάτω από μια γέφυρα και προσευχήθηκαν στη μνήμη του αδικοχαμένου ανθρώπου.

Η εγγύηση για τον Ντέρεκ Σόβιν ορίσθηκε στις 500.000 δολάρια, ωστόσο, σήμερα το πρωί, δεν ήταν σαφές αν παραμένει υπό κράτησιν. Το όνομά του πάντως δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των φυλακισμένων της κομητείας του Χένεπιν. Εάν καταδικασθεί, προβλέπεται ποινή 25 ετών κάθειρξης.

Σημειώνεται πως τρεις ακόμη αστυνομικοί αποπέμφθηκαν από το σώμα και έρευνα διεξάγεται για το συμβάν.

Την ίδια ώρα, η Εθνοφορουρά της Μινεσότα βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για πρώτη φορά από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες, βίαιων σε ορισμένες περιπτώσεις, ταραχών, που επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότι ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος και ότι περιμένει πως οι αποψινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα είναι οι βιαιότερες μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι στρατός μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις στην Μινεάπολις «πολύ γρήγορα» για να αντιμετωπίσουν βίαιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά την δολοφονία άοπλου μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Επίσης ένας μη κατονομαζόμενος αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο στρατός έχει δώσει εντολή σε δυνάμεις της Στρατιωτικής Αστυνομίας να είναι έτοιμες να επέμβουν αν οι τοπικές αρχές χρειασθούν την βοήθειά τους.

«Εχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε εκεί τον στρατό μας εκεί πολύ γρήγορα», εάν ζητηθεί η βοήθειά του, προειδοποίησε το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ρίχνει κι άλλο λάδιο στις φωτιά με τις δηλώσεις τους.

Σήμερα ο ίδιος ανέφερε ότι «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει ποτέ δει» θα είχαν υποδεχθεί τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν έξω από τον Λευκό Οίκο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, εάν είχαν παραβιάσει τον φράκτη.

….got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard – didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020