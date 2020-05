Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Επεισόδια και δακρυγόνα στις ΗΠΑ – Ακόμη ένας νεκρός διαδηλωτής

Ένας πόλεμος έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς, καθώς η οργή του κόσμου ξεχειλίζει για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις, αλλά και την οικονομική εξαθλίωση λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Για τέταρτη συνεχόμενη βραδιά, οι μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ πήραν φωτιά από τις διαδηλώσεις, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε σε πολλές από αυτές. Η Αστυνομία και η Εθνοφρουρά απαντούν πλέον με τη βία στην προσπάθεια καταστολής των διαμαρτυριών, με αποτέλεσμα να ξεσπούν άγρια επεισόδια και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα. άλλος ένας διαδηλωτής έπεσε νεκρός από πυρά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Ινδιανάπολη το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον διοικητή της Αστυνομίας της Ινδιανάπολης, τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν και ένα έχασε τη ζωή του από πυρά αγνώστων.

Διευκρινίστηκε ότι δεν επρόκειτο για πυρά αστυνομικών. Μάλιστα, τραυματίας φέρεται να είναι και ένας αστυνομικός.

Πρόκειται για τον τέταρτο άνθρωπο που χάνει τη ζωή του εν μέσω των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ αυτήν την εβδομάδα. Την Τετάρτη, ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε στη Μινεάπολη. Το βράδυ της Παρασκευής, ένας 19χρονος στο Ντιτρόιτ σκοτώθηκε όταν άγνωστος που επέβαινε σε SUV άνοιξε πυρ μέσα στους διαδηλωτές. Τέλος, και ένας ομοσπονδιακός πράκτορας σκοτώθηκε στην Καλιφόρνια από πυρά διαδηλωτών.

Χάος στη Μινεάπολις: Τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες μέλη του -

Δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του - τραυματίστηκαν από σφαίρες καλυμμένες από καουτσούκ στη Μινεάπολις χθες Σάββατο το βράδυ, την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στην αμερικανική πόλη μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) όταν τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολις. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 500 ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο- Σέζαρ Τσάβες, ένας αστυνομικός σημαδεύει απευθείας εναντίον του, την ώρα που η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

“Ένας αστυνομικός τον οποίο τραβώ με την κάμερα στρέφεται προς το μέρος μου και με σημαδεύει με το όπλο του που ρίχνει πλαστικές σφαίρες”, δήλωσε ο Τσάβες.

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1 — Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020

Λίγα λεπτά αργότερα τόσο ο Τσάβες όσο και ο Ρόντνεϊ Σιούαρντ, σύμβουλος ασφαλείας του -, τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες όταν βρίσκονταν σε ένα κοντινό βενζινάδικο όπου αναζήτησαν καταφύγιο.

Στο βίντεο που τράβηξε ο Τσάβες την ώρα που έτρεχαν για να βρουν ένα ασφαλές σημείο ακούγονται πυροβολισμοί και ο Σιούαρντ φωνάζει “με χτύπησαν στο πρόσωπο με πλαστική σφαίρα”.

Αργότερα φαίνεται ο Σιούαρντ να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ένα βαθύ τραύμα κάτω από το αριστερό του μάτι. Και οι δύο άνδρες φέρουν τραύματα στα χέρια τους, ενώ ο Τσάβες έχει χτυπηθεί και στον σβέρκο.

Οι δύο άνδρες ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν δημοσιογράφοι: Ο Τσάβες κρατούσε κάμερα και φορούσε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα στον λαιμό, ενώ ο Σιούαρντ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με τη λέξη “Press” πάνω του.

We were not the only ones, and not just reporters. I saw people limping in the crowds after being shot by the same rubber bullets. Protesters were the targets Volunteer medics (firefighters, nurses, medical students) were roaming through the entire protest treating the injured — Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020

Αστυνομική βία κατά των δημοσιογράφων

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό επίθεσης εναντίον δημοσιογράφων που καταγράφουν τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει μετά τον φόνο του Φλόιντ.

Ένας μαύρος δημοσιογράφος του CNN συνελήφθη ζωντανά στον αέρα την ώρα που κάλυπτε τις κινητοποιήσεις στη Μινεάπολις την Παρασκευή.

This is unbelievable. Minneapolis police just arrested black CNN reporter Omar Jimenez live on air even after he identified himself. I’ve never seen anything like this.#GeorgeFloyd #MinneapolisRiot #omarjimenez pic.twitter.com/gSx1Kuxznm — Asjad Nazir (@asjadnazir) May 29, 2020

Επίσης την Παρασκευή στο Λούισβιλ του Κεντάκι μία δημοσιογράφος τηλεοπτικού δικτύου φώναξε “με πυροβολούν” την ώρα που φαίνεται μπροστά στην κάμερα να δέχεται πυρά από πιστόλι πιπεριού. Η αστυνομία του Λούισβιλ ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

Video από τη στιγμή που δημοσιογράφοι δέχονται επίθεση από αστυνομικούς έχει καταγράψει σε βίντεο και ο Μάικλ Άντονι Άνταμς, δημοσιογράφος του Vice. Ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και οι αστυνομικοί είναι με τα όπλα προτεταμένα, ο Άνταμς φωνάζει πως είναι δημοσιογράφος κι ένας αστυνομικός του ζητά να πέσει κάτω.

Police just raided the gas station we were sheltering at. After shouting press multiple times and raising my press card in the air, I was thrown to the ground. Then another cop came up and peppered sprayed me in the face while I was being held down. pic.twitter.com/23EkZIMAFC — Michael Anthony Adams (@MichaelAdams317) May 31, 2020

Η Επιτροπή Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου ανακοίνωσε, σύμφωνα με τους New York Times, ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχει λάβει περίπου 10 καταγγελίες που αφορούν δημοσιογράφους, οι οποίες ποικίλουν από απειλές ως επιθέσεις.

Η θέση του Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν, ο επικρατέστερος αντίπαλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καταδίκασε σήμερα τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, ενώ εκτίμησε παράλληλα ότι οι Αμερικανοί έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν κατά της αστυνομικής βιας.

“Οι διαδηλώσεις κατά μιας τέτοιας βαρβαρότητας είναι δικαίωμα και ανάγκη. Είναι μια καθαρά αμερικανική αντίδραση”, τόνισε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του. “Όμως το να πυρπολούνται πόλεις και να καταστρέφονται δεν είναι. Η βία που θέτει σε κίνδυνο ζωές δεν είναι”, πρόσθεσε.