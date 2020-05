Δολοφονία Φλόιντ: Σοκάρει βίντεο με περιπολικό να παρασύρει διαδηλωτές

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ σοκαριστικό βίντεο που δείχνει περιπολικό να παρασύρει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Μάλιστα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν αρχικά στο Twitter, το όχημα της αστυνομίας εμφανίζεται ακινητοποιημένο μπροστά σε οδόφραγμα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο για να συγκρατήσει τους διαδηλωτές.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές πετούν αντικείμενα προς το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα διακρίνεται να ξεκινά, παρασύροντας το οδόφραγμα και τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγονται οι φωνές των τελευταίων, ενώ στη συνέχεια ένας από αυτούς πηδά πάνω στο καπό του οχήματος.

«Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει και δεν γνωρίζουμε πόσοι τραυματίστηκαν» κατήγγειλε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο- Κορτές στο Twitter, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εν λόγω αστυνομικοί.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έκανε λόγο για θλιβερή στιγμή, τονίζοντας ότι οι διαδηλωτές δεν έπρεπε να περικυκλώσουν το αστυνομικό όχημα.

«Δεν είναι σωστό οι διαδηλωτές να περικυκλώνουν τα αστυνομικά οχήματα και να απειλούν τους αστυνομικούς. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία των διαδηλώσεων στην πόλη» επεσήμανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.

NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020