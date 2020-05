Ενθουσιασμός σε όλο τον κόσμο για την εκτόξευση της ιδιωτικής επανδρωμένης πτήσης στο διάστημα

«3, 2, 1, 0… απογείωση!», οι λέξεις που ηχούν πριν από την ιστορική στιγμή της εκτόξευσης του πυραύλου Falcon 9 της εταιρείεας Space X του Έλον Μασκ. Το γεγονός αποτελεί πρώτη είδηση στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, με το βίντεο από την εκτόξευση να κόβει την ανάσα και το παραλήρημα ενθουσιασμού να είναι εμφανές στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα πρώτα λεπτά της πτήσης εκτυλίχθηκαν χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με την απευθείας αναμετάδοση της αποστολής της NASA. Ο πρώτος όροφος του πυραύλου αποκολλήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο έπειτα από πτήση δύο λεπτών, καθώς ο πύραυλος πετούσε με ταχύτητα 4000χλμ/ώρα, ενώ ο δεύτερος όροφος εξακολουθούσε να προωθεί την κάψουλα Crew Dragon προς τον προορισμό της, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Δείτε τη συνεχή μετάδοση της NASA από το διαστημόπλοι και το σταθμό εδάφους:

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζοντας την εκτόξευση έγραψε στο Twitter: «απίστευτο».

— The Independent (@Independent) May 30, 2020

SpaceX launches Nasa astronauts into orbit for first time pic.twitter.com/gyVjUiHOC3

It’s the first private space vehicle to take astronauts into orbithttps://t.co/r1naBtOJ96 pic.twitter.com/TwDQE1TT5t

Nasa and Elon Musk’s Space X CrewDragon spacecraft makes history with a successful launch from the Kennedy Space Center, Florida

Η εταρεία SpaceX του επιχειρηματία Έλον Μασκ έφερε σε πέρας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα από αμερικανικό έδαφος τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η πρώτη απόπειρα, την περασμένη Τετάρτη, αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Οι υπεύθυνοι της αποστολής ακύρωσαν την αντίστροφη μέτρηση μόλις 17 λεπτά πριν ανάψουν οι κινητήρες του πυραύλου Falcon 9 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα.

A SpaceX rocket and spacecraft carrying two NASA astronauts soared into outer space Saturday — marking the first time humans have traveled into Earth’s orbit from US soil in nearly a decade. https://t.co/bgpS3EZe3Z pic.twitter.com/h7mRbqibif

🚀 T-minus 30 minutes until @NASA launches its first @SpaceX crewed mission from the U.S. https://t.co/5ZK3O8wWix

Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη για τις 22:22 ώρα Ελλάδος από την ιστορική πλατφόρμα 39Α, η οποία έχει παραχωρηθεί από τη NASA στην SpaceX. Από αυτή είχαν απογειωθεί ο Νιλ Αρμστρονγκ και η πλειοψηφία των αποστολών του προγράμματος «Απόλλων» για τη Σελήνη.

BREAKING: NASA astronauts blast off into space on a SpaceX rocket, heralding a new era in human spaceflight. Check here for updates: https://t.co/9yJg6PEckv

— The Associated Press (@AP) May 30, 2020