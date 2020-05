Η οργή για τον Φλόιντ εξαπλώνεται σαν τη φωτιά – Άγρια επεισόδια στις ΗΠΑ

Πεδίο μάχης θυμίζουν πολλές μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ, καθώς οι διαδηλωτές παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας και συνέχισαν τα επεισόδια για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος τις τελευταίες του στιγμές παρακαλούσε για τη ζωή του, έχοντας στον λαιμό του το γόνατο ενός λευκού αστυνομικού.

Οι δρόμοι των πόλεων της Αμερικής γέμισαν με ανθρώπους που ένωσαν τις φωνές τους με οδύνη και οργή. Ωστόσο, αν και κάποιες διαμαρτυρίες ήταν ειρηνικές, κάποιες άλλες κατέληξαν σε χάος και καταστροφή.

Κάποιοι πέταξαν μπουκάλια και πυροτεχνήματα σε αστυνομικούς. Άλλοι έκαψαν κτίρια και περιπολικά, λεηλάτησαν καταστήματα, βανδάλισαν περιουσίες.

Η Αστυνομία απάντησε με πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και συλλήψεις. Οι δήμαρχοι σε τουλάχιστον 25 πόλεις επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορία, ενώ κάποιες πολιτείες ζήτησαν τη βοήθεια της Εθνοφρουράς.

Πέρα από το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ένα ακόμα σύνθημα ακούστηκε για Πέμπτη μέρα στις ΗΠΑ: «Όχι δικαιοσύνη, όχι ειρήνη».

Ακραίες πράξεις παρατηρήθηκαν και από τα δύο στρατόπεδα: οι διαδηλωτές προχώρησαν σε εμπρησμούς, βανδαλισμούς και ξυλοδαρμούς, ενώ οι αστυνομικοί επιδόθηκαν σε ένα κρεσέντο καταστολής. Αλλά και άλλα ακραία στοιχεία εκμεταλλεύτηκαν το χάος που επικρατεί για να προχωρήσουν στις δικές τους αποτρόπαιες πράξεις.

Καθώς πλέον είναι Κυριακή πρωί στις ΗΠΑ, ο απολογισμός του Σαββάτου είναι άλλο ένα θύμα από πυροβολισμούς αγνώστων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Ινδιανάπολη. Θεωρείται ότι πιθανότατα ο διαδηλωτής έπεσε θύμα ακροδεξιών παρακρατικών που έχουν βγει με τα όπλα στους δρόμους.

Τον γύρο του Διαδικτύου έχει κάνει βίντεο από περιπολικό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το οποίο πέρασε μέσα από διαδηλωτές που είχαν σταματήσει στη μέση του δρόμου.

Αμέτρητα είναι και τα περιστατικά αστυνομικής βίας απέναντι σε δημοσιογράφους που απλά καταγράφουν τα γεγονότα.

Στο Ντάλας, βάνδαλοι ξυλοκόπησαν άγρια άνδρα ο οποίος τους κυνήγησε με μαχαίρι και προσπάθησε να τους σταματήσει.

Στο Λος Άντζελες, ένας λευκός που οδηγεί ένα SUV παρασύρει μία διαδηλώτρια και όπως δείχνουν οι εικόνες πρόκειται για εσκεμμένη πράξη και όχι για ατύχημα. Οι ειδήσεις αυτές εξοργίζουν τον κόσμο που παίρνει τον νόμο στα χέρια του.

Στο Φέργκιουσον του Μισούρι, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής υπέστη σοβαρές ζημιές καθώς οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, τούβλα, μπουκάλια και πυροτεχνήματα στους αστυνομικούς.

Πέρα όμως από τα άγρια επεισόδια, υπήρξαν και εικόνες από φιλειρηνικές διαμαρτυρίες όπου το πλήθος εξέφρασε τη γνήσια θλίψη του για τον Φλόιντ χωρίς να προκαλέσει φασαρίες.

Πολλοί ήταν αυτοί που γονάτισαν, τραγούδησαν ή φόρεσαν μπλουζάκια με τη φράση «Δεν μπορώ να αναπνεύσω».

