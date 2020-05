Πρωτόγνωρες σκηνές στις ΗΠΑ – Άλλος ένας θάνατος, βρέθηκε πτώμα άνδρα με μώλωπες στη Μινεάπολη

Τραγικές εικόνες, πρωτόγνωρες καταστάσεις, σκηνές που αποτυπώνουν το μέγεθος της κοινωνικής αναταραχής. Όλα αυτά στις ΗΠΑ, όπου το σκηνικό παραμένει έκρυθμο, ενώ τα επεισόδια μαίνονται σε δεκάδες πολιτείες. Πόλεμος με τους αστυνομικούς, φωτιές και οργή σημειώθηκαν και πάλι, το Σάββατο βράδυ.

— Colin (@SavedByKalel) May 31, 2020

There’s only one race. The human race ✊🏻✊🏽✊🏿#justiceforflyod #Anonymous #OneRace #BlackLivesMatterUK #BlackLiveMatter #BlackLivesMatters pic.twitter.com/GPdLOQ0TF1 — i just followed you so follow back 🙏🏽😍 (@AdelakunSmith) May 31, 2020

Οργισμένοι διαδηλωτές βρέθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκαν πάνω από 300 συλλήψεις.

WE WERE HAVING A PEACEFUL PROTEST IN SIMI VALLY AND A WHITE MAN GOT OUT OF HIS CAR AND PUSHED A MINOR WTFF!!! WE DIDNT DO SHIT WE WERE JUST SPEAKING THE TRUTH!! #BlackLiveMatter #JusticeForGeorge #Simivalley pic.twitter.com/gB7nrVDM7a — alejandra (@aleejandraaa754) May 31, 2020

I can’t believe we live in a world where we have to be protected from the police #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/wDqEg5lDUg — vic (@cherrysgucci) May 31, 2020

Η νέα εξέλιξη είναι ότι το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κοντά σε καμμένο αυτοκίνητο το πρωί στη Μινεάπολη, όπου δολοφονήθηκε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες.

Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού, οι οποίοι έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

