Ρουμπινί: Οι διαδηλώσεις δεν είναι μόνο για τον Φλόιντ, αλλά και για τους 40 εκατομμύρια ανέργους

Οργή…η λέξη που υιοθετούν τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ. Το κύμα διαμαρτυρίας που έχει ξεσηκωθεί μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Επί τέσσερα συνεχόμενα βράδια οι ΗΠΑ «φλέγονται», με το έκρυθμο σκηνικό να μην κάνει εξαιρέσεις.

Ο γνωστός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, ο οποίος είχε προβλέψει την κρίση του 2008, σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι οι διαδηλώσεις κι η βία δεν είναι μόνο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Υπάρχουν, γράφει, τώρα 40 εκατομμύρια άνεργοι στις ΗΠΑ που είναι δικαιολογημένα οργισμένοι: Λευκοί, καφέ, μαύροι. «Όπως είχα προβλέψει ένα μήνα νωρίτερα, αυτή η κρίση θα οδηγήσει σε εξεγέρσεις και βία».

1am last night in my NYC hood. The demonstrations & even the violence are not just about George Floyd’s murder. There are now 40 million unemployed people in the US who are rightly furious: white, brown, black. As I predicted months ago this crisis will lead to riots & violence pic.twitter.com/F1xyuvNxzz

— Nouriel Roubini (@Nouriel) May 31, 2020