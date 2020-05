Τραβάει το σχοινί ο Τραμπ: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» τους ANTIFA

Λάδι στη φωτιά συνεχίζει να ρίχνει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της δολοφονίας του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Τραμπ, αφού επιτέθηκε για ακόμη μια φορά στα ΜΜΕ κάνοντας λόγο για προσπάθεια να προκαλέσουν μίσος και αναρχία, όρισε ως τρομοκρατική οργάνωση όλο το ANTIFA κίνημα στην Αμερική.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ορίσουν το κίνημα ANTIFA ως τρομοκρατική οργάνωση» ανακοίνωσε μέσω Twitter. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το Σάββατο ότι εξετάζει να εντάξει το κίνημα ANTIFA στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Εξετάζεται να κηρυχθούν οι ANTIFA, αυτοί οι δειλοί ακροαριστεροί παλαβοί που τριγυρνούν και χτυπούν ανθρώπους στο κεφάλι με ρόπαλα του μπέιζμπολ, μια Τρομοκρατική Οργάνωση (μαζί με την MS-13 και άλλους»), είχε αναφέρει ο Τραμπ με tweet του. «Θα διευκολύνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στο ακροαριστερό κίνημα, χαρακτηρίζοντας πρόσφατα τα μέλη του «άρρωστους, κακούς ανθρώπους» κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μια προεκλογική του συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα.

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020