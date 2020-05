Έλον Μασκ: Από άπορος μετανάστης, κατακτητής του Διαστήματος – Τα δάνεια, τα «κολασμένα» tweets, τα 6 παιδιά και το κερδισμένο στο νήμα στοίχημα

Αν όλα πάνε καλά, στις 27 Μαΐου (ΣτΜ: τελικά συνέβη στις 30 Μαΐου λόγω καιρικών συνθηκών) δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ο Bob Behnken και ο Doug Hurley, θα μεταβούν με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Tesla σε μια πλατφόρμα εκτόξευσης στη Φλόριντα, θα βγουν από το αυτοκίνητο και θα σκαρφαλώσουν στη μύτη ενός πυραύλου Falcon 9, κατασκευής SpaceX, της εταιρείας του Έλον Μασκ. Θα προσδεθούν μπροστά σε έναν πίνακα με οθόνες αφής τελευταίας τεχνολογίας, έτοιμοι για την εκτόξευση που θα τους οδηγήσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ιστορικά, θα είναι ο πρώτος πύραυλος και η πρώτη κάψουλα ιδιωτικής κατασκευής που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στο διάστημα, καθώς και η πρώτη φορά μετά από σχεδόν μία δεκαετία που ένα αμερικανικό διαστημικό σκάφος θα μεταφέρει Αμερικανούς στο διάστημα από αμερικανικό έδαφος.

Σε μια άλλη εποχή και υπό ελαφρώς διαφορετικές συνθήκες, το συμβάν αυτό θα ήταν από μόνο του μια ολόκληρη, ένδοξη, ιστορία. Ένας μετανάστης πυραυλάνθρωπος μεταφέρει θαρραλέους πατριώτες στα ουράνια. Αλίμονο, όμως, δεν ζούμε σε τέτοιες εποχές. Έχουμε έναν Πρόεδρο του Twitter, με όλες τις τεράστιες, υπερβολικά βαριές αποσκευές που συνεπάγεται αυτό. Έχουμε μια διαστημική δύναμη, την αμερικανική Space Force. Ζούμε σε κατάσταση αμόκ λόγω ενός ιού. Και, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Έλον Μασκ, έχουμε έναν επιχειρηματία – ίνδαλμα του Twitter με το δικό του εντυπωσιακό σύνολο αποσκευών. Έτσι, η στιγμή του επιτεύγματος είναι περίπλοκη. Η ιδέα ότι «όλα είναι δυνατά» γίνεται ταυτόχρονα ανησυχητική όσο και ενθαρρυντική.

Ως βιογράφος του Μασκ, έχω περάσει χρόνια παρακολουθώντας πώς λειτουργεί και επηρεάζει τον καθένα και τα πάντα στην τροχιά του, από τη SpaceX έως την άλλη εταιρεία που διοικεί, την Tesla. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, μπορεί να είναι τόσο λαλίστατος, σε βαθμό που να λέει και πράγματα που δεν θα έπρεπε – και μετά «κλείνει» για εβδομάδες ή και μήνες. Είχαμε περιόδους έντονης και γόνιμης αλληλεπίδρασης, αν και το βιβλίο μου με έκανε να είμαι στην μπούκα για αρκετό καιρό. Ωστόσο, να ‘μαστε και πάλι εδώ, στο μέρος της πανδημίας που εγκαταλείπει τον πλανήτη, το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα τεράστιο άλμα για το Μασκ. Τηλεφώνησε αργά στις 17 Μαΐου.

«Οι μέρες αυτές είναι πολύ έντονες», λέει ο Μασκ, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα για το πού βρίσκεται, εκτός του ότι είχε να πάει σε ένα δείπνο και είχε καθυστερήσει δυο ώρες.

Πολλά μπορούν να πάνε στραβά σε μια εκτόξευση προφανώς, από τον καιρό μέχρι άλλα, πολύ χειρότερα. Ο μοναδικός λόγος που η NASA δεν απέρριψε την ιδέα να βάλει αστροναύτες σε έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από μια ιδιωτική εταιρεία είναι ότι η SpaceX έχει αποδείξει ότι είναι μια επιχείρηση εξαιρετικά αξιόπιστη, σχετικά φθηνή και με ικανό μάνατζμεντ. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει εκτοξεύσει περίπου 100 πυραύλους, προσγείωσε πολλούς από αυτούς με ασφάλεια πίσω στη Γη και έφτασε να κυριαρχεί στον κλάδο, ενώ η αξία της υπολογίζεται κοντά στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να το πετύχει αυτό χρειάστηκε η προσπάθεια πολλών έξυπνων, εργατικών ανθρώπων, αλλά αυτός που το έκανε δυνατό είναι, κατ’ αρχάς, ο Έλον Μασκ, με όλο τον παράτολμο, ασταθή χαρακτήρα του.

Ακόμη και ο πιο ένθερμος πολέμιος του Μασκ, από αυτούς που υπάρχουν άφθονοι στις ΗΠΑ, πρέπει να αισθάνεται λογικά μια κάποια περηφάνια. Σε μια στιγμή που η «Αμερικανική Αυτοκρατορία» μπορεί να φαίνεται ότι βρίσκεται σε παρακμή, έχουμε ένα σαφές σημάδι ότι μπορούν ακόμη να γίνουν μεγάλα πράγματα και ότι οι άνθρωποι έχουν να επιτύχουν ακόμη πολλά.

«Η Αμερική είναι ακόμα η χώρα της ευκαιρίας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος, είναι σίγουρο», λέει ο Μασκ. «Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα όπου θα μπορούσα να το κάνω αυτό – μετανάστης ή όχι», προσθέτει.

Το γεγονός ότι το λέει αυτό ένας πολυεκατομμυριούχος, ο οποίος θέλει να μαθευτεί η αλήθεια για την Covid-19, «πλασιέ» / ήρωας του επιχειρείν είναι σχεδόν τέλειο για την Αμερική το 2020.

«Δεν είναι ότι μου αρέσουν όλα τα tweets που έχω κάνει ποτέ. Μερικά από αυτά ήταν σίγουρα εξαιρετικά χαζά. Σε τελική ανάλυση όμως, τα καλά είναι περισσότερα από τα κακά»

Όπως ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Μασκ χρησιμοποιεί το Twitter σαν βασικό μέσο έκφρασης. Αλλά ακόμη και με τα γεμάτα φλόγα στάνταρ του Μασκ, οι τελευταίοι μήνες ήταν εξαιρετικοί. Ορκίστηκε να πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του, ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου του, με το όνομα X Æ A-12 (προφέρεται ex-ash-A-twelve), χαρακτήρισε την Tesla υπερτιμημένη, απήγγειλε τους στίχους του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών και φρόντισε να μάθουν όλοι ότι «το Facebook είναι για τα μπάζα».

Το πραγματικό «ζουμί», όμως, είναι στο θέμα του κορονοϊού, θέμα στο οποίο ο Μασκ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές της επαναλειτουργίας της κοινωνίας και έναν από τους μαχητικότερους αμφισβητίες των επιπτώσεων του ιού. Τον Μάρτιο προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «πιθανότατα σχεδόν μηδενικά νέα κρούσματα» μέχρι τα τέλη Απριλίου, κάτι που ήταν προφανώς λάθος. Όπως και ο Τραμπ, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης της χλωροκίνης, για την οποία οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι δεν αποδεδειγμένο πως μπορεί να βοηθήσει με την Covid-19 και ότι μπορεί να είναι πολύ επιβλαβής. Και ναι μεν δεν απηύθυνε έκκληση για ενέσεις Lysol, αλλά επιδόθηκε σε αρκετή επιδημιολογία… του καναπέ. Στο θέμα δε του reopening, ο Μασκ υπήρξε πολύ λιγότερο… διακριτικός, δημοσιεύοντας αξιομνημόνευτα tweets όπως το «Δώστε στους ανθρώπους πίσω την ελευθερία τους!» και «ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΩΡΑ».

Ο Ρικάρντο Ρέγιες, ο οποίος υπηρέτησε δύο θητείες ως επικεφαλής επικοινωνιών της Tesla, τα είδε όλα αυτά και έγραψε στο Twitter: «Θεέ μου. Φαίνεται ότι ο Γορίλας βγαίνει από το κλουβί… Και ξέρει πολύ καλά τι κάνει».

Σαν για να αποδείξει ότι ο πρώην υπάλληλός του είχε δίκιο και στα δύο, στις 11 Μαΐου ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ξανά το εργοστάσιο αυτοκινήτων της Tesla στη Σίλικον Βάλεϊ στο Twitter με όσο πιο πολύ… ντοπαμίνη γινόταν: «Η Tesla ξαναξεκινά σήμερα την παραγωγή κόντρα στους κανόνες της κομητείας της Αλαμέντα». «Θα βρίσκομαι στη γραμμή παραγωγής μαζί με όλους τους άλλους. Εάν συλληφθεί κανείς, ζητώ να είμαι μόνον εγώ».

Μετά από μερικές απειλές ακόμα, όπως το να πάρει την Tesla από την Καλιφόρνια και να μετακομίσει σε μια πιο φιλόξενη πολιτεία, ο Μασκ τα κατάφερε και η Tesla πήρε το «πράσινο φως» για να ανοίξει ξανά.

Όσον αφορά τον ιό και τις προβλέψεις του για την επικείμενη εξαφάνισή του, ο Μασκ αρνείται να κάνει πίσω, παρά τις σαφείς ενδείξεις περί του αντιθέτου.

«Νομίζω ότι τα στατιστικά στοιχεία έγιναν αναξιόπιστα από τη στιγμή που συμπεριέλαβαν και εκείνους που δεν είχαν υποβληθεί πραγματικά σε τεστ για Covid, αλλά είχαν απλά συμπτώματα τύπου Covid», λέει. «Οι στατιστικές έγιναν παραπλανητικά πιθανότατα γύρω στα μέσα Απριλίου. Υπάρχουν περίπου εκατό συμπτώματα τύπου Covid. Βασικά οτιδήποτε. Και μετά τα μέτρα που ελήφθησαν [από την κυβέρνηση] ήταν ένα σημαντικό κίνητρο για να θεωρηθεί κάποιος ότι είχε Covid. Τα στοιχεία δεν είναι πλέον έγκυρα. Τούτου λεχθέντος, θα έλεγα ότι έπεσα έξω κατά τρεις ή τέσσερις εβδομάδες», υποστήριξε.

Το να λέει κανείς ότι τα κρούσματα της Covid-19 είναι παραπλανητικά ακούγεται ιδιαίτερα φρικτό, όταν μάλιστα το λέει κάποιος που τείνει να γιορτάζει την επιστήμη. Αλλά ο Μασκ ήταν πάντα προκλητικός. Η διαφορά είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαν την ευκαιρία να το μάθουν και εκείνοι που βρίσκονται εκτός του κύκλου του ή που δεν εργάζονται στις εταιρείες του.

Ο Έλον Μασκ έχει βασικά αναδειχθεί σε θρησκευτική προσωπικότητα στο Twitter. Οι αληθινοί πιστοί πιστεύουν ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος και πανηγυρίζουν ό,τι θέση κι αν παίρνει, ακόμη κι αν αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες θέσεις του ή και με την απλή κοινή λογική. Αντίθετα, υπάρχουν ορδές ανθρώπων που μισούν ό,τι κάνει ο Μασκ. Αυτοί θεωρούν ότι πρόκειται για απάτη που ψεύδεται και εξαπατά και θα έκανε οτιδήποτε για να βγάλει λεφτά.

Ο Έλον Μασκ μεγάλωσε στη Νότια Αφρική και είχε την τύχη να το κάνει αυτό μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης. Αλλά κάπου εκεί, πάνω-κάτω, τελειώνει και η καλή του τύχη. Οι γονείς του χώρισαν. Στο σχολείο δεχόταν bullying. Και είχε μια καταστροφική σχέση με τον πατέρα του. Στα 17, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, πηγαίνοντας πρώτα στον Καναδά και μετά στις ΗΠΑ για να σπουδάσει.

«Όταν είπα στον πατέρα μου ότι φεύγω, είπε ότι δεν θα τα καταφέρω και ότι σε τρεις μήνες θα είμαι πίσω», λέει ο Μασκ.

Κάποιοι από τους δυναμικότερους επικριτές του έχουν υποστηρίξει ότι ο Μασκ, όπως και ο Τραμπ, άρχισε την καριέρα του στηριζόμενος στις τσέπες του μπαμπά του. Ο Έρολ Μασκ, μηχανικός, κατείχε ένα μικρό ποσοστό σε ένα ορυχείο σμαραγδιών και η αλήθεια είναι ότι είχε μερικά καλά χρόνια πριν το ορυχείο χρεοκοπήσει και χάσει όλα τα χρήματα που επένδυσε. Ο Μασκ κατέφυγε αμέσως στο Twitter για να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι η αυτοκρατορία του χτίστηκε με τη βοήθεια της οικογενειακής περιουσίας. Ένας από τους λόγους που θέλησε να μου μιλήσει -μάλλον αστείος, δεδομένης της εκτόξευσης και των τρολ- ήταν επειδή ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αν αυτό σημαίνει κάτι, το ρεπορτάζ μου, που βασίζεται σε συνομιλίες με εκατοντάδες άτομα, επιβεβαιώνει την ιστορία του Μασκ. Ανεξάρτητα από το τι γνώμη έχετε για εκείνον, είναι όντως αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος.

«Πλήρωσα με τα δικά μου λεφτά το κολέγιο -με φοιτητικά δάνεια, υποτροφίες, δουλεύοντας- και κατέληξα με 100.000 δολάρια φοιτητικά δάνεια», λέει ο Μασκ: «Ξεκίνησα την πρώτη μου εταιρεία με 2.500 δολάρια και είχα έναν υπολογιστή και ένα αυτοκίνητο που αγόρασα για 1.400 δολάρια και όλο αυτό το χρέος. Θα ήταν υπέροχο αν πλήρωνε κάποιος τις σπουδές μου, αλλά ο μπαμπάς μου δεν είχε ούτε την ικανότητα ούτε την κλίση να το κάνει».

Fast-forward στο 2001. Ο Μασκ κάθεται δίπλα στην πισίνα στο Hard Rock Hotel & Casino στο Λας Βέγκας. Ο Nasdaq είχε καταρρεύσει. Η 11η Σεπτεμβρίου έρχεται. Αλλά η ζωή είναι πολύ καλή για τον Έλον Μασκ. Η εταιρεία που συνίδρυσε, η PayPal, ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο. Το μερίδιό του θα αξίζει σύντομα περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια και γιορτάζει σε μια καμπάνα με μερικούς φίλους, μεταξύ λουσμένων στο αλκοόλ, σχεδόν γυμνών μαζών. Μόνο που γιορτάζει όπως γιορτάζει ο Μασκ.

«Ο Έλον είναι εκεί και διαβάζει ένα σκοτεινό σοβιετικό εγχειρίδιο για πυραύλους που ήταν μουχλιασμένο και έμοιαζε να έχει αγοραστεί στο EBay», μου είπε ο Κέβιν Χαρτζ, εκ της ομάδας του PayPal, για το βιβλίο μου. «Το μελετούσε και μιλούσε ανοιχτά για διαστημικά ταξίδια και για το ότι ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», καταθέτει.

Ο Μασκ που καθόταν δίπλα σε αυτήν την πισίνα ήταν γύρω στα 30 και, αν και εύπορος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, απείχε πολύ από την θηριώδη παρουσία που έχει σήμερα στο Twitter. Αυτός ο Μασκ ήταν πιο κοντά στον αδέξιο μοναχικό νέο από τη Νότια Αφρική που είχε ακόμα περιθώριο να αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Γυρνούσε γύρω-γύρω σε υπαρξιακή κρίση, προσπαθώντας να αποφασίσει τι θα κάνει με τα λεφτά και τη ζωή του.

Μία από πιο άστοχες συμβουλές που θα μπορούσε να δώσει κανείς σε κάποιον που βρίσκεται σε αυτήν τη θέση θα ήταν να ξεκινήσει μια εταιρεία πυραύλων. Οι πύραυλοι είναι εθνικά πρότζεκτ. Κοστίζουν δισεκατομμύρια. Οι κυβερνήσεις τους κατασκευάζουν χάρη στη σκληρή δουλειά που καταβάλλουν χιλιάδες άνθρωποι για χρόνια ολόκληρα. Οι ελάχιστοι πλούσιοι λάτρεις του διαστήματος που επιχείρησαν κατά καιρούς να φτιάξουν πυραύλους εγκατέλειψαν το σπορ, αφού έβαλαν φωτιά στην τύχη τους. Το μάθημα είναι ότι κανείς δεν αρχίζει να ασχολείται με πυραύλους από ένα καπρίτσιο στη μέση της καριέρας του. Και σίγουρα δεν το κάνεις επειδή νομίζεις ότι θα ήταν ωραίο να βάλεις ένα μικρό θερμοκήπιο στον Άρη που όλοι οι γήινοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μέσω του Διαδικτύου – ξεκινώντας δηλαδή από την πραγματική ιδέα από την οποία ξεκίνησε τη SpaceX ο Έλον Μασκ.

Βρισκόμαστε στο 2008 και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι πρώτοι τρεις πύραυλοι της SpaceX είτε έχουν εκραγεί είτε απέτυχαν να μπουν σε τροχιά. Η Tesla βρίσκεται ένα βήμα από τη χρεοκοπία, έχοντας αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες με την κυκλοφορία του πρώτου αυτοκινήτου της. Ο Μασκ έχει φάει τα χρήματα από το PayPal, προσπαθώντας να κρατήσει στη ζωή και τις δύο εταιρείες του. Στο παρασκήνιο όλων αυτών, οι αγορές καταρρέουν, οι εταιρείες που βγάζουν «αληθινά» αυτοκίνητα δίνουν μάχη για να επιπλεύσουν και ο Μασκ χωρίζει από τη μητέρα των πέντε αγοριών του. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει το οικονομικό σκέλος όλου αυτού του χάους είναι να πείσει τους επενδυτές που βλέπουν τα χαρτοφυλάκιά τους να καταρρέουν να δώσουν άλλη μία ευκαιρία στην Tesla και να κάνει τη NASA, αν όχι εσάς, να πιστέψει σε μια διαστημική startup θέτοντας σε τροχιά τον τελευταίο εναπομείναντα πύραυλο της SpaceX. (Ο τρόπος για να αντιμετωπίσει το προσωπικό σκέλος του χάους αποδείχτηκε ότι ήταν η σχέση του με την ταλαντούχα και όμορφη νεαρή ηθοποιό Ταλούλα Ράιλι.)

Το ότι ο Μασκ κατάφερε με κάποιον τρόπο να βγει από όλο αυτό με τις δύο εταιρείες του ανέγγιχτες ήταν ενάντια σε κάθε πιθανότητα.

Έκτοτε, ο Μασκ έχει κατασκευάσει τεράστια εργοστάσια πυραύλων, αυτοκινήτων και μπαταριών. Απασχολεί δεκάδες χιλιάδες άτομα, δημιούργησε ένα παγκόσμιο δίκτυο φόρτισης αυτοκινήτων, επεξεργάζεται την ιδέα επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, ξεκίνησε μια εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, έσκαψε τούνελ για μεταφορές υψηλής ταχύτητας, ίδρυσε μια startup που ασχολείται με τη διεπαφή εγκεφάλου-μηχανής και κατασκεύασε ένα διαδικτυακό σύστημα υψηλής ταχύτητας… στο διάστημα. (Πώς τα πάτε είπαμε με το προζύμι σας;)

Σε μια εποχή που η Αμερική δεν φαίνεται να είναι η καλύτερη στο να κάνει πράγματα, ο ίδιος κάνει πολλά. Ένας από τους λόγους που ο Μασκ δέχεται πυρά γιατί πιέζει να ανοίξουν τα εργοστάσιά του είναι επειδή στην πραγματικότητα έχει εργοστάσια να ανοίξει.

Ο Μασκ λέει ότι δεν θα περιμένει τον κόσμο να βρει πώς θα ξαναβάλει μπροστά την οικονομία. «Η SpaceX δουλεύει όλο αυτόν τον καιρό, επειδή έχουμε εξαιρεθεί», μου λέει. «Έχουμε 8.000 άτομα να δουλεύουν full time καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν είχαμε καμία σοβαρή ασθένεια και κανέναν θάνατο, παρά το γεγονός ότι δουλεύαμε στο Λος Άντζελες, την Ουάσιγκτον, το Τέξας και τη Φλόριντα. Το ίδιο πάνω-κάτω ισχύει και στην Κίνα [για την Tesla], με 7.000 άτομα. Νομίζω ότι όταν κάτσει η σκόνη, θα είναι προφανές ότι όλο αυτό δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο πίστευε ο κόσμο», προσθέτει.

Η μεγάλη ειρωνεία με τον αρνητισμό του Μασκ απέναντι στην πανδημία είναι ότι οι πανδημίες είναι από αυτά από τα οποία η SpaceX φτιάχτηκε για να μας απελευθερώσει. Παρότι η αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορεί να είναι μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα του, δεν είναι παρά ένα μόνο βήμα προς τις πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες της εταιρείας του. Ο Μασκ θέλει να δημιουργήσει μια ανθρώπινη αποικία στον Άρη, εν μέρει για να κάνει τον κόσμο να κάνει μεγάλα όνειρα και εν μέρει για να δώσει στην ανθρωπότητα ένα «Plan B» σε περίπτωση που χτυπήσει αστεροειδής ή… πανούκλα. Οι μηχανικοί της SpaceX κατασκευάζουν άλλωστε ένα θηριώδες σκάφος, το Starship, σκοπός του οποίου είναι, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, να πάει ανθρώπους «στη Σελήνη, τον Άρη και ακόμη πιο πέρα». Και μπορεί ένα τέτοιο εγχείρημα να προκαλούσε ίσως γέλωτα πριν από μερικές δεκαετίες, αλλά πλέον φαίνεται πολύ αληθινό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την άλλη μεγάλη ειρωνεία του Μασκ: η SpaceX, η τρελή εταιρεία πυραύλων, είναι το πιο συνεκτικό και επιτυχές εγχείρημά του.

Μετά την εκτόξευση, η SpaceX σχεδιάζει να στείλει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό διάφορες αποστολές ανεφοδιασμού και στο διάστημα στρατιωτικούς δορυφόρους, δορυφόρους επικοινωνιών για εμπορικούς πελάτες και χιλιάδες δικούς της δορυφόρους στο πλαίσιο του Starlink space internet system. Ετοιμάζεται επίσης να πάει ανθρώπους στο φεγγάρι σε συνεργασία με τη NASA και τον Τομ Κρουζ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να γυρίσει μια ταινία.

Ο Μασκ θα κάνει πάντα ό,τι του αρέσει και θα λειτουργεί στην πραγματικότητα που ο ίδιος δημιουργεί. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που οδήγησε στη δημιουργία της SpaceX.

Παράλληλα, ο Μασκ σκοπεύει να συνεχίσει τα… δικά του. Κάνει πράγματι ό,τι είπε στο Twitter: πουλάει τα πράγματά του, μεταξύ αυτών και τα πολλά σπίτια του.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020