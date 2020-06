Ανταρσία στο Facebook: Οι εργαζόμενοι ξεσπούν κατά Ζούκερμπεργκ… στο Twitter

Το χάσμα των χρηστών στο Facebook σχετικά με την απάντηση του Μάρκ Ζούκερμπεργκ για τις δημοσιεύσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει κατακλήσει τη δημόσια σφαίρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Facebook, Μαρκ Ζούκερμπέργκ εξήγησε την Παρασκευή το βράδυ γιατί η εταιρεία του δεν έκανε καμία ενέργεια κατά των θέσεων που εξέφρασε ο Πρόεδρος Τραμπ όταν απείλησε με πυροβολισμούς τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά την ανάρτηση για τις διαμαρτυρίες στη Μινεσότα για να αξιολογήσουμε εάν παραβιάζει τις πολιτικές μας. Αν και η ανάρτηση είχε μια ανησυχητική ιστορική αναφορά, αποφασίσαμε να την αφήσουμε πάνω γιατί αποτελεί προειδοποίηση για κρατική δράση και πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναπτύξει δυνάμεις» έγραψε ο CEO της Facebook.

«Η πολιτική μας σχετικά με την υποκίνηση βίας επιτρέπει τη συζήτηση γύρω από τη χρήση βίας από το κράτος, αν και νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τα πιθανά όρια αυτής της συζήτησης».

Οι δημοσιεύσεις του Τραμπ:

«Δεν αντέχω να στέκομαι και να βλέπω αυτό να συμβαίνει σε μια μεγάλη και σπουδαία Αμερικανική Πόλη, τη Μινεάπολη. Ολική έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος Ριζοσπαστικός Αριστερός Δήμαρχος, Τζέικομπ Φράι, θα πρέπει να λάβει δράση και να φέρει την Πόλη υπό έλεγχο, είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα ολοκληρώσω τη δουλειά …..»

«Αυτά τα κακοποιά στοιχεία αμαυρώνουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα επιτρέψω αυτό να συμβεί. Μόλις μίλησα με τον κυβερνήτη Tim Walz και του είπα ότι ο Στρατός είναι μαζί του. Οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει θα έχουμε τον έλεγχο, αλλά, όταν ξεκινούν οι λεηλασίες, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί. Ευχαριστώ!»

Εντός δυόμισι ωρών από την ανάρτηση, το Twitter είχε τοποθετήσει μια προειδοποιητική ετικέτα πάνω στη δημοσίευση η οποία αναφερόταν στην προτροπή βίας.

Η απόφαση του Facebook να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις του Τραμπ, φαίνεται ότι δημιούργησε ένα κύμα επικρητικών σχολίων από πολλούς χρήστες στο Facebook, μερικοί από τους οποίους χρησιμοποίησαν την αντίπαλη πλατφόρμα, το Twitter, για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.

I don’t know what to do, but I know doing nothing is not acceptable. I’m a FB employee that completely disagrees with Mark’s decision to do nothing about Trump’s recent posts, which clearly incite violence. I’m not alone inside of FB. There isn’t a neutral position on racism.

— Stirman (@stirman) May 30, 2020