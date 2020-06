Διαδηλώσεις για τη δολοφονία Φλόιντ στη Νέα Ζηλανδία

Χιλιάδες Νεοζηλανδοί πραγματοποίησαν σήμερα ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία» σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε στη διάρκεια της βίαιης σύλληψής του από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

Η διαδήλωση αυτή εντάσσεται στο παγκόσμιο κίνημα διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, το οποίο πυροδότησε ο θάνατος του Φλόιντ.

Πολίτες βγήκαν στους δρόμους από το Λονδίνο και το Βερολίνο ως την Αυστραλία, την Ολλανδία και τον Καναδά.

Κατά το περιστατικό, το οποίο κατέγραψε σε βίντεο μια αυτόπτης μάρτυρας και εμφανίζει τον λευκό αστυνομικό να πατάει επί σχεδόν εννέα λεπτά με το γόνατό του στον λαιμό τον Φλόιντ που είναι πεσμένος στο έδαφος, προκάλεσε οργή στις ΗΠΑ που διανύουν μια πολωτική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και εξέρχονται σταδιακά από μια αυστηρή καραντίνα λόγω του κορονοϊού, η οποία άφησε πίσω της εκατομμύρια ανέργους.

Στο Όκλαντ οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία που κατέληξε σε καθιστική διαμαρτυρία υψώνοντας τις γροθιές τους σε ένδειξη αλληλεγγύης.

This is so crazy it’s morning now in New Zealand and they’re marching for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KxegRDzTK3

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 1, 2020