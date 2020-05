Δολοφονία Φλόιντ: Ντόμινο αντιδράσεων και στην Ευρώπη – Σοκάρει νέο βίντεο αστυνομικής βίας

Κύμα οργής και άγριας αστυνομικής καταστολής έχει ξεσπάσει μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικό, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Αρχικά οι διαδηλώσεις άρχισαν να ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, σήμερα είδα πορείες και σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Την ίδια στιγμή τρομακτικό βίντεο με την εθνοφρουρά να πυροβολεί -πιθανότατα με πλαστικές σφαίρες- πολίτες που βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους, ανέβηκε στο reddit, ενώ σοκάρει επίσης και βίντεο το οποίο δείχνει περιπολικό να πέφτει πάνω σε διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται πως σε τουλάχιστον 25 πόλεις σε 16 πολιτείες έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας.

Βίντεο τραβηγμένο από κινητό που ανέβηκε στο reddit δείχνει την εθνοφρουρά να «μπαίνει» τη Μινεάπολη, με τους αστυνομικούς να φωνάζουν στους πολίτες «μπείτε μέσα (σσ: στα σπίτια σας)».

Η πολίτης που τραβάει το βίντεο φαίνεται πως έγινε αντιληπτή από τους άντρες της εθνοφρουράς, με έναν από αυτούς να πυροβολεί με πλαστικές σφαίρες προς το μέρος της.

Please make this go viral. I am begging you. Police and National Guard patrolling neighborhood and shooting civilians on their own property. Make America see this, I beg you. [Minneapolis] from r/Bad_Cop_No_Donut

Εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα σε Λονδίνο, Βερολίνο και Κοπεγχάγη σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ.

Στο Λονδίνο, οι διαδηλωτές γονάτισαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, φωνάζοντας «Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο και κατέληξαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο κρατώντας πόστερ που έγραφαν «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ», «Σταματήστε να μας σκοτώνετε» και «Ποιός θα είναι ο επόμενος;».

«Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» ήταν το βασικό σύνθημα των διαδηλωτών στην Κοπεγχάγη, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης και κατέληξαν στην αμερικανική πρεσβεία.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν αρχικά στο Twitter, το όχημα της αστυνομίας εμφανίζεται ακινητοποιημένο μπροστά σε οδόφραγμα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο για να συγκρατήσει τους διαδηλωτές.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές πετούν αντικείμενα προς το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου λίγα δευτερόλεπτα αργότερα διακρίνεται να ξεκινά, παρασύροντας το οδόφραγμα και τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγονται οι φωνές των τελευταίων, ενώ στη συνέχεια ένας από αυτούς πηδά πάνω στο καπό του οχήματος.

«Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει και δεν γνωρίζουμε πόσοι τραυματίστηκαν» κατήγγειλε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο- Κορτές στο Twitter, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εν λόγω αστυνομικοί.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έκανε λόγο για θλιβερή στιγμή, τονίζοντας ότι οι διαδηλωτές δεν έπρεπε να περικυκλώσουν το αστυνομικό όχημα.

«Δεν είναι σωστό οι διαδηλωτές να περικυκλώνουν τα αστυνομικά οχήματα και να απειλούν τους αστυνομικούς. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία των διαδηλώσεων στην πόλη» επεσήμανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.

NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020