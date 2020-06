«Καζάνι που βράζει» οι ΗΠΑ: Αλλοι τρεις νεκροί σε διαδηλώσεις

Εκρυθμη είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το CNN, στην Αϊόβα καταγράφηκαν δύο ακόμα νεκροί κι ένας αστυνομικός τραυματίας. Ενας θάνατος από αστυνομικά πυρά καταγράφηκε στο Λούισβιλ στο Κεντάκι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την διάρκεια περιπολίας οι αστυνομικοί έπεσαν σε ενέδρα από διαδηλωτές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάβενπορτ, Πολ Σικόρσκι ανέφερε ότι αστυνομικοί

που εκτελούσαν περιπολία μέσα στα αστυνομικά οχήματα δέχθηκαν πυροβολισμούς από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον Σικόρσκι, η αστυνομία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει δεκάδες περιστατικά πυροβολισμών στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα συνολικά να δεχθούν πυρά τέσσερις άνθρωποι, ενώ δύο κατέληξαν.

Υποστήριξε ότι διαδηλωτές έσπασαν τα οχήματα της αστυνομίας και ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε.

Ο δήμαρχος του Ντάβενπορτ Mike Mateson είπε ότι τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη και ζήτησε από τον κυβερνήτη να ενεργοποιηθεί η Εθνική Φρουρά.

Πολλές αμερικανικές πόλεις συγκλονίζονται από κύμα διαδηλώσεων αλλά και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.

Λεηλασίες ξέσπασαν χθες τη νύχτα στη Νότια Καλιφόρνια, ένας οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στην Μινεάπολις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για έκτη συναπτή ημέρα και σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια έπειτα από τον θάνατο του Φλόιντ.

Στην Ουάσιγκτον, η ιστορική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη μπροστά από τον Λευκό Οίκο πυρπολήθηκε την Κυριακή το βράδυ. Οι ταραχοποιοί έριξαν κοκτέιλ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών που έβαλαν φωτιά στην αμερικανική σημαία στο πάρκο Λαφαγιέτ.

White House: Tonight Protests Against the Murder Of George Floyd by Minneapolis Police and Trump’s Provocative Statements to Mayor Frey and Governor Walz: pic.twitter.com/tu0aCtHsne

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα (το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

“So the police, it appears from here, have successfully pushed the protesters out of the park, away from the immediate vicinity of the White House.”

CNN’s Alex Marquardt is in Washington, D.C. as protests continue following the death of George Floyd. https://t.co/Zf99C2AhSR pic.twitter.com/6cZt33eazR

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 1, 2020