Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Τραμπ: Οι κυβερνήτες να επιβληθούν απέναντι στους «βίαιους διαδηλωτές»

Κι άλλο λάδι στη φωτιά ρίχνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ήδη έκρυθμη κατάσταση, καλώντας τους κυβερνήτες των Πολιτειών να υιοθετήσουν σκληρότερη γραμμή προς τους «βίαιους διαδηλωτές», με τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ να συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα.

«Πρέπει να επιβληθείτε αλλιώς θα φανείτε βλάκες, πρέπει να συλλάβετε και να εκδικάσετε ανθρώπους» είπε ο Τραμπ στους κυβερνήτες, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε μαζί τους σήμερα.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, η οποία περιελάμβανε επίσης αξιωματούχους επιβολής του νόμου και της εθνοφρουράς, ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η βία ασκείται από δυνάμεις της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Είναι ένα κίνημα, αν δεν το »σκοτώσεις» θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο», είπε ο Τραμπ. «Επιτυγχάνει μόνο όταν είστε αδύναμοι και οι περισσότεροι από εσάς είναι αδύναμοι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «όλος ο κόσμος γελάει με τη Μινεάπολη με το γεγονός ότι καίγονται αστυνομικά τμήματα», αναφερόμενος στο περιστατικό της προηγούμενης βδομάδας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Τη στιγμή που οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε για ένα χρονικό διάστημα σε υπόγειο καταφύγιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και αστυνομική πηγή.

Ο Τραμπ έμεινε εκεί για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, πριν μεταφερθεί ξανά στον επάνω όροφο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μιλώντας στο δίκτυο CNN, αποκάλυψε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο γιος τους, Μπάρον, μεταφέρθηκαν επίσης στο καταφύγιο.

Σύμφωνα με το CNN, στην Αϊόβα καταγράφηκαν δύο ακόμα νεκροί κι ένας αστυνομικός τραυματίας, ενώ ένας θάνατος από αστυνομικά πυρά καταγράφηκε στο Λούισβιλ στο Κεντάκι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την διάρκεια περιπολίας οι αστυνομικοί έπεσαν σε ενέδρα από διαδηλωτές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάβενπορτ, Πολ Σικόρσκι ανέφερε ότι αστυνομικοίπου εκτελούσαν περιπολία μέσα στα αστυνομικά οχήματα δέχθηκαν πυροβολισμούς από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον Σικόρσκι, η αστυνομία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει δεκάδες περιστατικά πυροβολισμών στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα συνολικά να δεχθούν πυρά τέσσερις άνθρωποι, ενώ δύο κατέληξαν.

Υποστήριξε ότι διαδηλωτές έσπασαν τα οχήματα της αστυνομίας και ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε.

Ο δήμαρχος του Ντάβενπορτ Mike Mateson είπε ότι τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη και ζήτησε από τον κυβερνήτη να ενεργοποιηθεί η Εθνική Φρουρά.

Ο Τραμπ, αφού επιτέθηκε για ακόμη μια φορά στα ΜΜΕ κάνοντας λόγο για προσπάθεια να προκαλέσουν μίσος και αναρχία, όρισε ως τρομοκρατική οργάνωση όλο το Antifa κίνημα στην Αμερική.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ορίσουν το κίνημα Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση» ανακοίνωσε μέσω Twitter. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το Σάββατο ότι εξετάζει να εντάξει το κίνημα ANTIFA στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020