Μια χώρα εκτός ελέγχου: Οργή και αίμα στους δρόμους των ΗΠΑ για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Σε κρίση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αφροαμερικάνου Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς μαίνονται στις περισσότερες πολιτείες από την Τρίτη.

Από τη στιγμή που ο Τζορτζ Φλόιντ είπε τις τελευταίες του λέξεις, «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», χιλιάδες διαδηλωτές έχουν γεμίσει τους δρόμους των μεγαλουπόλεων των ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθούν όχι μόνο για τον θάνατό του, αλλά και για όλους τους άοπλους Αφροαμερικάνους που έχουν σκοτωθεί στα χέρια λευκών αστυνομικών.

Έχοντας μόλις βγει από την πανδημία του κοροναϊού και λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, η Αμερική αποδεικνύεται βαθιά διχασμένη και οργισμένη απέναντι σε ένα σύστημα που προωθεί τις ολοένα και μεγαλύτερες κοινωνικές, οικονομικές και φυλετικές διαφορές μέσω της ρητορικής του συντηρητικού προέδρου της.

Η Αμερική αυτή έχει χάσει τον δρόμο της: τα άγρια επεισόδια έχουν αρχίσει να παίρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα από τις ειρηνικές διαμαρτυρίες, καθώς πληθαίνουν οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες, οι βανδαλισμοί από τη μεριά των ακραίων διαδηλωτών και η βία από μερίδα αστυνομικών.

Τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την Τετάρτη, για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε τόσες πολλές πόλεις των ΗΠΑ, ενώ μέχρι και ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα πραγματοποίησε παρέμβαση ζητώντας από τους πολίτες να αξιοποιήσουν την οργή τους με πιο αποτελεσματικό και λιγότερο καταστροφικό τρόπο.

Μία αποκάλυψη που καταδεικνύει τη βία που εφαρμόζει η αστυνομία των ΗΠΑ – και δη στη Μινεάπολη – σε πολίτες έκανε το NBC.

Σαράντα τέσσερις πολίτες έχασαν τις αισθήσεις τους τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς συνελήφθησαν με το χαρακτηριστικό πάτημα στον λαιμό. Με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο έχασε την ζωή του ο Τζορτζ Φλόιντ!

Ο αριθμός αυτός είναι ασυνήθιστα υψηλός σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ για μια πόλη 400.000 κατοίκων όπως η Μινεάπολη.

Το πάτημα στον λαιμό είναι κάτι που αποφεύγουν οι αστυνομικοί σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, ακριβώς γιατί μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ανθρώπινης ζωής.

Υπολογίζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο σύλληψης τουλάχιστον 237 φορές από την αστυνομία στην Μινεάπολη από το 2015 έως σήμερα με αποτέλεσμα το 16% των υπόπτων να χάσουν τις αισθήσεις τους σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το NBC.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το ακραίο μέτρο χρησιμοποιήθηκε όταν ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει ή αντιστάθηκε στην σύλληψη.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε άρθρο του στο Medium μοιράζεται με τους Aμερικανούς τις σκέψεις τους για τη νέα κρίση που ζουν οι ΗΠΑ και για τον σωστό τρόπο που πρέπει να γίνονται οι διαδηλώσεις.

Mεταξύ άλλων ο Ομπάμα γράφει: «Να μην δικαιολογήσουμε την βία, ή να την εκλογικεύσουμε ή να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν θέλουμε το δικαιϊκό μας σύστημα και την αμερικανική κοινωνία γενικότερα να λειτουργήσει με βάση τις υψηλές ηθικές αξίες, πρέπει αυτές τις αξίες να τις εφαρμόσουμε πρώτοι εμείς».

Προτείνει ακόμα «να διοχετεύσουμε την δικαιολογημένη μας οργή σε ειρηνικές και αποτελεσματικές πράξεις και τότε αυτό θα γίνει σημείο καμπής στο μακρύ ταξίδι της χώρας μας έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στα υψηλότερα ιδανικά μας».

I wrote out some thoughts on how to make this moment a real turning point to bring about real change––and pulled together some resources to help young activists sustain the momentum by channeling their energy into concrete action. https://t.co/jEczrOeFdv

— Barack Obama (@BarackObama) June 1, 2020