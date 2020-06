Μυρίζει μπαρούτι στις ΗΠΑ: JPMorgan και Citi καταδικάζουν τον ρατσισμό -Χάος στη Μινεάπολη

Λαοθάλασσα οργής πλημμυρίζει τους δρόμους των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, με την Εθνική Φρουρά να έχει αναπτύξει τουλάχιστον 500 στρατιώτες, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολη.

Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ο αστυνομικός, Ντέρεκ Τσοβίν, που σκότωσε πατώντας στον λαιμότον άοπλο αφροαμερικανό κατά τη σύλληψή του. Ο Τσοβίν ήταν μεταξύ των τεσσάρων αστυνομικών που συμμετείχαν στη βίαιη σύλληψη του Φλόιντ τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του, προκαλώντας θύελλα διαδηλώσεων και σφοδρά επεισόδια στη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Μινεσότα των ΗΠΑ.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε τη νύχτα και έξω από τον λευκό Οίκο για να διαμαρτυρηθεί:

Crowds gathered around the White House late Friday to protest the police killing of a black man in Minneapolis — and Donald Trump’s response, @AP reports https://t.co/0mB6nc8ze9

— - (@business) May 30, 2020