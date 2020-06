Νέα κλιμάκωση στις ΗΠΑ: Άνδρας σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών και της Εθνοφρουράς

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις για τον Τζορτζ Φλόιντ τη Δευτέρα σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς.

Πρόκειται για έναν άνδρα από το Λούισβιλ του Κεντάκι, τον Ντέιβιντ ΜακΆτι, ιδιοκτήτη μιας ψησταριάς ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πλήθος διαδηλωτών είχε μαζευτεί στο πάργκινγκ μεγάλης αγοράς τροφίμων στο Λούισβιλ, όπου βρισκόταν και η ψησταριά του ΜακΆτι. Η αστυνομία και η Εθνοφρουρά επενέβησαν στο σημείο για να διαλύσουν το πλήθος, όταν ξαφνικά άρχισαν να δέχονται πυροβολισμούς.

Τότε, τα μέλη των αρχών απάντησαν και αυτά με πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο άτυχος άνδρας. Παραμένει άγνωστο ποιος άρχισε τους πυροβολισμούς και αν ο ΜακΆτι συμμετείχε στις διαδηλώσεις ή απλά βρισκόταν σε εκείνο το σημείο λόγω της δουλειάς του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λούισβιλ ζήτησε να δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό το υλικό από τις κάμερες που φορούν στα σώματά τους οι αστυφύλακες.

Στο Λούισβιλ υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ, ενώ ο κυβερνήτης του Κεντάκι έχει ζητήσει τη βοήθεια της Εθνοφρουράς για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Πριν περίπου τρεις μήνες, στο Λούισβιλ είχε σκοτωθεί η Αφροαμερικανή Μπριόνα Τέιλορ, όταν αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της και την πυροβόλησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σαν χιονοστιβάδα σαρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι μαζικές διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την αστυνομική βία και τα όργανα της τάξης δεν κάνουν καμία προσπάθεια να αποδείξουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αντιθέτως οι ρατσιστικές συμπεριφορές κάποιων αστυνομικών απλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Δύο αστυνομικοί σταματούν ένα αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι μαύρων. Τους απειλούν με τέιζερ και τους διατάζουν να βγουν από το αυτοκίνητο.

Χωρίς οίκτο κεραυνοβολούν την κοπέλα που ουρλιάζει από τον πόνο. Σπάζουν το τζάμι του οδηγού και ζητούν από τον νεαρό να κρατήσει ψηλά τα χέρια του όσο διοχετεύουν στο σώμα του χιλιάδες βολτ. Δύο από τους αστυνομικούς απολύθηκαν με εντολή δημάρχου.

cw: police violence

ATLANTA: Messiah Young and Taniyah Pilgrim were returning home when police smashed their car windows.

The cops pepper spray and taser the terrified young couple, then drag them out of the car & arrest them.

You sure this is #Wakanda? pic.twitter.com/YlVDTdbsqv

— Chad Loder (@chadloder) June 1, 2020