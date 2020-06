Παγκόσμια κραυγή για τη δολοφονία Φλόιντ : Χάος στις ΗΠΑ – Κύμα διαδηλώσεων σε όλο τον κόσμο

Καζάνι που βράζει είναι οι ΗΠΑ, που συγκλονίζονται από κύμα διαδηλώσεων αλλά και ταραχών, μετά την αναίτια, εν ψυχρώ δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικούς την περασμένη Δευτέρα. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για έκτη συναπτή ημέρα και σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια.

Οι ταραχές που σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θυμίζουν το 1967, όταν ξέσπασαν στο Ντιτρόιτ οι σοβαρότερες φυλετικές ταραχές στη νεότερη αμερικανική ιστορία.

Οι διαδηλώσεις έφτασαν έξω από το Λευκό Οίκο με τον Τραμπ να μεταφέρεται σε καταφύγιο και υπάρχουν αναφορές για χιλιάδες συλλήψεις και τραυματισμούς. Τουλάχιστον 40 πόλεις έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Την ώρα που η Αμερική φλέγεται, ο πρόεδρός της, όχι μόνο δε λειτουργεί κατευναστικά, αντίθετα ρίχνει λάδι στη φωτιά, με αναρτήσεις για «Νόμο και Τάξη» και εξαγγελίες ότι θα χαρακτηρίσει το κίνημα «Antifa», το οποίο στηρίζει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, τρομοκρατική οργάνωση.

Διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού, πραγματοποιούνται και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, ενώ κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με κάλεσμα της ΚΝΕ.

Πολλές αμερικανικές πόλεις συγκλονίζονται από κύμα διαδηλώσεων αλλά και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.

Λεηλασίες ξέσπασαν χθες τη νύχτα στη Νότια Καλιφόρνια, ένας οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στην Μινεάπολις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για έκτη συναπτή ημέρα και σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια έπειτα από τον θάνατο του Φλόιντ.

Στην Ουάσιγκτον, η ιστορική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη μπροστά από τον Λευκό Οίκο πυρπολήθηκε την Κυριακή το βράδυ. Οι ταραχοποιοί έριξαν κοκτέιλ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών που έβαλαν φωτιά στην αμερικανική σημαία στο πάρκο Λαφαγιέτ.

The historic St. John’s church across from the White House has been set on fire: pic.twitter.com/mWgtdkwBq3

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα (το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Χαρακτηριστική της σφοδρότητας των συγκρούσεων στην Ουάσινγκτον, και στις ΗΠΑ γενικότερα, είναι ο απολογισμός των τραυματιών τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα. Περισσότεροι από 50 πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις έξω από τον Λευκό Οίκο σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

America is in trouble. Cities are burning. Millions have lost their jobs. 100,000 have died from a virus. Leadership has vanished from the White House. And the president hides in a bunker tweeting to his fans. pic.twitter.com/JoeUwcswZ2

Τη στιγμή που οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε για ένα χρονικό διάστημα σε υπόγειο καταφύγιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και αστυνομική πηγή.

Ο Τραμπ έμεινε εκεί για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, πριν μεταφερθεί ξανά στον επάνω όροφο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μιλώντας στο δίκτυο CNN, αποκάλυψε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο γιος τους, Μπάρον, μεταφέρθηκαν επίσης στο καταφύγιο.

Η ίδια πηγή είπε ότι όταν οι αρχές μετακινούν τον πρόεδρο Τραμπ σε καταφύγιο, μετακινούν όλους τους συγγενείς του στο Λευκό Οίκο.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα επεισόδια συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Τουλάχιστον 40 πόλεις έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά οι περισσότεροι πολίτες την αγνόησαν, γεγονός που προκάλεσε ένταση και βίαιη αντιπαράθεση με τις αρχές. Οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας είναι οι περισσότερες που έχουν επιβληθεί από το 1968 στον απόηχο της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που επίσης είχαν συμπέσει με μια προεκλογική προεδρική εκστρατεία και εν μέσω αντιπολεμικών διαδηλώσεων.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Φιλαδέλφεια και στο Λος Άντζελες και έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τα πλήθη.

Σε 15 πολιτείες και στην πόλη της Ουάσινγτον αναπτύχθηκαν μονάδες της Εθνοφρουράς. Στην αμερικανική μάλιστα πρωτεύουσα οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές κοντά στον Λευκό Οίκο.

«Λυπάμαι που βλέπω έτσι την πόλη μου, αλλά στην τελική χρειαζόμαστε δικαιοσύνη», λέει ο 18χρονος Τζάχβον Κρέιβεν καθώς στέκεται σε μια πεζογέφυρα απ΄όπου παρακολουθεί τους διαδηλωτές στο κέντρο της Μινεάπολις λίγα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο 46χρονος Φλόιντ έχασε τη ζωή του την περασμένη Δευτέρα και το βίντεο που τον δείχνει πεσμένο στον δρόμο να λέει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», καθώς ένας λευκός αστυνομικός τον πατάει στον λαιμό για περίπου εννέα λεπτά, προκάλεσε την οργή σε μια πολιτικά και φυλετικά διχασμένη χώρα εν μέσω της περιόδου της πολωτικής προεδρικής εκστρατείας. Επιπλέον η αμερικανική κοινωνία εξέρχεται τώρα από την αυστηρή καραντίνα λόγω κορονοϊού και εκατομμύρια πολίτες έχουν μείνει άνεργοι λόγω της πανδημίας. Οι μειονοτικές κοινότητες, μάλιστα, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία.

Η υπόθεση Φλόιντ έχει προκαλέσει οργή για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς. Για πολλούς, η οργή αυτή αντανακλά χρόνια καταπίεσης και απόγνωσης για τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και τις διακρίσεις, όχι μόνο στην Μινεάπολις, όπου έχασε τη ζωή του ο Φλόιντ.

WATCH: @NBCNews reporter @GarrettHaake hit as police clash with protesters near White House. pic.twitter.com/n3v4LR68bL

Λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες.

Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με ανθρώπους να ορμούν σε καταστήματα σε πεζόδρομο στη Σάντα Μόνικα. Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου και το πλήθος φάνηκε να σκορπίζει.

Στη Σάντα Μόνικα λεηλατήθηκαν ακριβά καταστήματα στον δημοφιλή δρόμο της Third Street Promenade προτού η αστυνομία προχωρήσει σε συλλήψεις. Οι βανδαλισμοί ακολούθησαν μια ογκώδη ειρηνική διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα στην παραλιακή αυτή πόλη. Νοτιότερα, στο προάστιο Λονγκ Μπιτς του Λος Άντζελες μια ομάδα νεαρών ανδρών και γυναικών έσπασαν τα παράθυρα ενός εμπορικού κέντρου και λεηλάτησαν καταστήματα προτού διαλυθούν λίγο πριν από την έναρξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 6 μμ.

Σποραδικά επεισόδια βίας ξέσπασαν και στη Βοστώνη έπειτα από ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς ακτιβιστές πέταξαν μπουκάλια σε αστυνομικούς και πυρπόλησαν ένα αστυνομικό όχημα. Οι αρχές της Φιλαδέλφεια ανακοίνωσαν την απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 6πμ ως τις 6μμ, έπειτα από μια ημέρα διαδηλώσεων και λεηλασιών.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Μαϊάμι φωνάζοντας: «Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη» περνώντας μπροστά από ένα κέντρο κράτησης όπου οι κρατούμενοι φαίνονταν στα παράθυρα να κουνάνε μπλούζες.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν, όχι μόνο Αφροαμερικανοί, αλλά και λευκοί. «Σημαίνει πολλά να βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι Αφροαμερικανοί να συμμετέχουν στη διαδήλωση», λέει η Κάντας Κόλινς, μια Αφροαμερικανίδα που συμμετείχε χθες στη διαδήλωση στο Κάλβερ Σίτυ της Καλιφόρνια.

Οι διαδηλωτές προτάσσουν το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του Φλόιντ. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία είναι ιδιαίτερα σφοδρές και οι συλλήψεις χιλιάδες. Ενδεικτικό της αστυνομικής καταστολής και αυθαιρεσίας είναι το περιστατικό στη Νέα Υόρκη, όπου δύο περιπολικά έπεσαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ δύο μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του -, που κάλυπταν τις ταραχές, τραυματίστηκαν από σφαίρες με καουτσούκ.

Disturbing footage of two New York police cars driving through protesters. https://t.co/bZTyU7OD9X

Στην πόλη της Νέας Υόρκης η αστυνομία συνέλαβε περίπου 350 ανθρώπους και 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια συγκρούσεων.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε ότι ερευνάται η συμπεριφορά των αστυνομικών και όπως είπε ο ίδιος είδε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας αστυνομικός να τραβάει την μάσκα από το πρόσωπο ενός Αφροαμερικανού διαδηλωτή και να ψεκάζει κάτι στο πρόσωπό του.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες για παράνομη συνάθροιση, τη νύχτα του Σαββάτου, είναι και η 25χρονη κόρη του ντι Μπλάζιο, Κιάρα, σύμφωνα με μια πηγή του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης. Η νεαρή αφέθηκε ελεύθερη.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Σικάγο, το Σιάτλ, το Σολτ Λέικ Σίτι, το Κλίβελαντ και το Ντάλας, την Ατλάντα, την Βοστώνη, το Μαϊάμι, την Οκλαχόμα.

Στην Ατλάντα της Τζόρτζια δύο αστυνομικοί αποπέμπφθηκαν χθες για χρήση υπερβολικής βίας εναντίον δύο νεαρών φοιτητών.

Οι βίαιες διαμαρτυρίες δεν υποχώρησαν παρά την σύλληψη, την Παρασκευή, του πρώην αστυνομικού της Μινεάπολις, του 44χρονου Ντέρεκ Σόβιν, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία. Ο Σόβιν αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «αλήτες» τους διαδηλωτές και όπως είπε χθες ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Ρόμπερτ Ο΄Μπράιαν δεν πρόκειται για την ώρα να καλέσει μονάδες της Εθνοφρουράς. Ωστόσο, άνδρες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν χθες στην Ατλάντα, την Μινεάπολις, το Λος΄Αντζελες και την Σάντα Μόνικα.

Στο μεταξύ στη Μινεάπολη, οδηγός φορτηγού το κατηύθυνε σε πλήθος διαδηλωτών. Ο οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη, πάντως δεν τραυματίστηκε κανείς, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα και υπέστη ξυλοδαρμό από διαδηλωτές, προσθέτει το πρακτορείο.

Η Μινεάπολη και πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.

A semi-truck sped into a large crowd of protesters on a closed highway in Minneapolis. No one appeared to have been hit, officials say.

Authorities say the driver was taken to a hospital and placed under arrest. https://t.co/HgAtsjorJh pic.twitter.com/xkL9ANZwPT

— ABC News (@ABC) June 1, 2020