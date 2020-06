Πυρά Πεκίνου κατά Ουάσιγκτον: «Χρόνια ασθένεια» ο ρατσισμός στις ΗΠΑ

Παρά την χρόνια καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται από πέρσι στο Χονγκ Κονγκ, η Κίνα περνά στην… αντεπίθεση και καταγγέλλει τις ΗΠΑ για το πρόβλημα του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Η Κίνα κατήγγειλε σήμερα τη «χρόνια ασθένεια» του ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία, που οδήγησε σε βίαιες διαδηλώσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Οι ταραχές που σημειώνονται σε αμερικανικές πόλεις αποτελούν ένδειξη «της σοβαρότητας του προβλήματος του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ζάο Λιζιάν.

Εξάλλου το Πεκίνο υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στις ΗΠΑ, μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να περιορίσει την είσοδο κινέζων πολιτών στην αμερικανική επικράτεια και να επιβάλει εμπορικές κυρώσεις στο Χονγκ Κονγκ.

«Κάθε δήλωση ή ενέργεια που βλάπτει τα συμφέροντα της Κίνας θα προσκρούσει σε μια σταθερή αντεπίθεση», δήλωσε ο Ζάο Λιζιάν.

Ο κινέζος εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσινγκτον να αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δήλωσε ακόμη πως οι ΗΠΑ είναι «εθισμένες στο να παραιτούνται» και πως η αποχώρησή τους αποκαλύπτει ότι επιδιώκουν την πολιτική της ισχύος και τη μονομέρεια.

Ο Ζάο δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η διεθνής κοινότητα διαφωνεί με την εγωιστική, όπως τη χαρακτήρισε, συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Tα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν εκτεταμένη κάλυψη στις βίαιες διαμαρτυρίες που συνταράσσουν πολλές πόλεις απ’ άκρου εις άκρον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ευρεως έχουν ασχοληθεί με την αναταραχή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα.

Το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε στο σημερινό μεσημεριανό του πρόγραμμα τμήματα μιας συνέντευξης που έδωσε ο αδελφός του θύματος, o Φιλονάιζ Φλόιντ στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο MSNBC, στην οποία δήλωνε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν του έδωσε ευκαιρία να μιλήσει κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνδιάλεξης και κατά την οποία ο ίδιος αναλύθηκε σε λυγμούς στην αναφορά του ονόματος του αδελφού του.

Ενώ η κοινωνική αναταραχή στις πόλεις των ΗΠΑ καταλαμβάνει κορυφαία θέση στην ειδησεογραφική κάλυψη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στην Κίνα το θέμα έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις, καθώς συμπίπτει με μια εποχή όπου οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα τεταμένες.

Το CCTV έβγαλε στον αέρα ανταποκρίσεις από έναν από τους δημοσιογράφους του ο οποίος έτρεχε μαζί με τους διαδηλωτές στη Μινεσότα, όπως και σύντομα βίντεο από κινητά που τράβηξαν Αμερικανοί, τα οποία απεικονίζουν σκηνές αστυνομικής βίας εναντίον διαδηλωτών.

A Minneapolis prosecutor has charged the city’s now fired police officer Derek Chauvin with third-degree murder and manslaughter following the death of George Floyd. #WorldNews https://t.co/ji4mrwE8on pic.twitter.com/1Svtzp67ZV

— CCTV (@CCTV) June 1, 2020