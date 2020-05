Χάος στις ΗΠΑ: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών στο Ρίτσμοντ – Κινδύνευσε παιδί

Το απόλυτο χάος επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στις αμερικανικές πόλεις, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, σε δεκάδες πόλεις έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, εκφράζοντας την οργή τους -πολλές φορές με ακραίο τρόπο- για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη. Το Ρίτσμοντ μοιάζει να βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη, με δεκάδες εστίες συγκρούσεων και τους φάρους των αστυνομικών οχημάτων να βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης. Η κατάσταση ξέφυγε τελείως, όταν ομάδα διαδηλωτών έβαλε δωτιά σε συγκρότημα κατοικιών, με συνέπεια να κινδυνεύσει η ζωή ενός παιδιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο κτίριο και στη συνέχεια δεν άφηναν τα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίσουν το σημείο.

Το περιστατικό ήταν ανάμεσα σε δεκάδες άλλα που καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Ο αστυνομικός διευθυντής έκανε λόγο για προβοκάτσια, λέγοντας ότι τα σοβαρότατα επεισόδια στην πόλη του δεν οργανώθηκαν από ντόπιους, αλλά από άτομα που ταξίδεψαν από άλλες πολιτείες, πολλές χιλιάδες μίλια απόσταση.

Just a picture of the “peaceful” protest here in Richmond, VA. Courtesy of my living room window. Disgusting actions on the “protestors” part. pic.twitter.com/w3PsgXuVBY

Chief William C. Smith comments on a challenging situation during last night’s protests in #RVA. You can watch the rest of this @CityRichmondVA press conference here: https://t.co/jvzqcaRA3i pic.twitter.com/LCHrIIAeM2

— Richmond Police (@RichmondPolice) May 31, 2020