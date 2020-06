H δολοφονία Φλόιντ ήταν απλά η αφορμή – Πώς το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» έγινε «Φάτε τους πλούσιους»

H δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ ήταν απλά το τελευταίο συστατικό στο εκρηκτικό μείγμα που είχε δημιουργηθεί στις ΗΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια και το οποίο απελευθερώθηκε με την οργή του κόσμου στους δρόμους της «χώρας της ελευθερίας».

Οι χειρότερες κοινωνικές διαδηλώσεις των τελευταίων πενήντα ετών αναγκάζουν τους Αμερικάνους να αντιμετωπίσουν τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα της φυλετικής ανισότητας και της αστυνομικής βίας – την ίδια ώρα που η χώρα δεν έχει αναρρώσει καλά-καλά από την πανδημία του κοροναϊού που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100.000 ανθρώπους και έφερε άλλους 40.000.000 στο ταμείο ανεργίας.

«Τhis is America» («Αυτή είναι η Αμερική») τραγουδούσε πριν δύο χρόνια ο ράπερ Childish Gambino (κατά κόσμον Ντόναλντ Γκλόβερ) με αφορμή τους μαζικούς πυροβολισμούς στη χώρα, αλλά και τη βία και τον ρατσιμό που υφίσταται η κοινότητα των Αφροαμερικανών.

Αυτά τα δύο χρόνια, υπό την καθοδήγηση της ακραίας ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτα στις ΗΠΑ – μάλλον τα πράγματα είναι χειρότερα λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι απλά φυλετικό, είναι και ταξικό και σίγουρα δεν ωφείλεται στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά εχει κληρονομηθεί σε αυτήν από πολύ παλιά. Ας μην ξεχνάμε ότι το θαύμα της Αμερικής χτίστηκε πάνω στο αίμα του γηγενούς της πληθυσμού, των Ινδιάνων.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνθημα «Εat The Rich», φάτε τους πλούσιους δηλαδή, ένα σύνθημα που είχε επανέλθει στην επικαιρότητα με την πανδημία του κοροναϊού, τραγουδήθηκε αυτές τις μέρες από τους χιλιάδες Αμερικανούς μαζί με το «I can’t breathe». Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ απλά ξεγύμνωσε την άσχημη πραγματικότητα.

Το αμερικάνικο όνειρο είναι θεμελιωμένο σε δεκαετίες ανισότητας και αδικίας, σε μία χώρα όπου το 1% των πιο πλούσιων έχουν τόσο εισόδημα όσο τα 100 φτωχότερα εκατομμύρια, όπου οι φτωχοί μένουν σε γκέτο και τροχόσπιτα, όπου οι Αφροαμερικανοί συγκαταλέγονται στο 60% των θυμάτων του κοροναϊού και στο 50% του ποσοστού των φυλακισμένων των ΗΠΑ.

Συνεπώς, τα άγρια επεισόδια, οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες – αν και καταδικαστέα γεγονότα – δεν είναι αδικαιολόγητα σε μία χώρα τόσο διχασμένη πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και φυλετικά.

Έλλειψη ηγεσίας – Κραυγάζει ο Τραμπ στους κυβερνήτες

Στο σκοτάδι βυθίστηκε το βράδυ της Κυριακής ο Λευκός Οίκος στην Ουάσιγκτον, καθώς έξω από αυτόν μαίνονταν μαζικές διαδηλώσεις. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του φυγαδεύτηκαν σε καταφύγιο εντός της προεδρικής οικίας υπό τον φόβο «ντου» διαδηλωτών.

Ανάλογο είναι και το σκοτάδι που υπάρχει και στην ηγεσία της ΗΠΑ τις δύσκολες αυτές μέρες, καθώς ο Τραμπ αντέδρασε – αν μη τι άλλο – σπασμωδικά στη νέα αυτή πρωτοφανή εσωτερική κρίση λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες διαφαινόταν ότι θα κέρδιζε με ευκολία.

Το πρώτο του tweet για τη δολοφονία Φλόιντ κρύφτηκε από το ίδιο το Twitter, καθώς θεωρήθηκε ότι υποκινούσε τη βία. Μετά ακολούθησαν κάποιες μέρες σιγής, όπου η ακραία μερίδα των διαδηλωτών πήρε τον έλεγχο σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, ενώ μόλις το Σαββατοκύριακο άρχισε να αντιδράει η αστυνομία και η Εθνοφρουρά με μεγαλύτερη σφοδρότητα.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Στη συνέχεια, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ένα απίστευτα προκλητικό ξέσπασμα: αποκάλεσε «thugs» (αλήτες) όλους τους διαδηλωτές, ζήτησε να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα ANTIFA και ενώ εξέφρασε συμπάθεια προς την οικογένεια του Φλόιντ, δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη – έστω για το τυπικό.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε έξαλλος σε τηλεδιάσκεψη με τους κυβερνήτες των ΗΠΑ, αποκαλούντας τους «αδύναμους» και ζητώντας τους να υιοθετήσουν σκληρότερη γραμμή προς τους «βίαιους διαδηλωτές».

«Πρέπει να επιβληθείτε αλλιώς θα φανείτε βλάκες, πρέπει να συλλάβετε και να εκδικάσετε ανθρώπους» είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

HEAR IT: Trump calls state officials “weak,” insists they must dominate, and vows to “clamp down” in DC. pic.twitter.com/ARsIhAvCJe — Steven Portnoy (@stevenportnoy) June 1, 2020

Κατά την τηλεδιάσκεψη, η οποία περιελάμβανε επίσης αξιωματούχους επιβολής του νόμου και της εθνοφρουράς, ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η βία ασκείται από δυνάμεις της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Είναι ένα κίνημα, αν δεν το «σκοτώσεις» θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο», είπε ο Τραμπ. «Επιτυγχάνει μόνο όταν είστε αδύναμοι και οι περισσότεροι από εσάς είναι αδύναμοι».

Χάος και νεκροί στους δρόμους των μεγαλουπόλεων των ΗΠΑ

Για έκτη συνεχή ημέρα συνεχίζονται οι ταραχές στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον επτά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών. Στην Αϊόβα καταγράφηκαν δύο ακόμα νεκροί κι ένας αστυνομικός τραυματίας.

Στο Λούισβιλ του Κεντάκι, ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας και της εθνοφρουράς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

#USA #EEUU Over 1,500 arrested, hundreds injured and 8 deaths in 4 days of protesting. Isn’t this what a police state looks like? #protests2020 pic.twitter.com/KrX1IZojDG — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) June 1, 2020

Περίπου 4.000 πολίτες συνελήφθησαν στις ΗΠΑ από την Τρίτη, όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ενώ δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τους διαδηλωτές. «Έχουμε αξιωματικούς με σπασμένα κόκαλα και μελανιές» σημείωσε ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 17 Πολιτείες των ΗΠΑ κατέβασαν στον δρόμο την Εθνοφρουρά, με περισσότερα από 17.000 μέλη της να απαντούν σε περιστατικά βία, που προκύπτουν στο περιθώριο ειρηνικών διαδηλώσεων για τον Τζορτζ Φλόιντ.

“No to racism.” People around the world are rising up against police racial violence in the U.S. and the killing of #GeorgeFloyd: Idlib, Syria

Auckland, New Zealand

Amsterdam, Netherlands

Paris, France pic.twitter.com/oFiK8LBrWh — AJ (@ajplus) June 1, 2020

Ήδη, 40 πόλεις έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες αψήφισαν τις απαγορεύσεις.

Η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον επέβαλε διήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα, ενώ υπάρχουν σκέψεις να υιοθετηθούν παρόμοια μέτρα και στη Νέα Υόρκη.

Αίσθηση προκαλεί βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα και δείχνει διαδηλωτές να ακινητοποιούν και να παραδίδουν στην αστυνομία έναν άλλο διαδηλωτή, ο οποίος έσπαγε ένα πεζοδρόμιο. Πολλοί κάνουν λόγο για προβοκάτορες που θέλουν να εκτροχιάσουν το κίνημα διαμαρτυρίας.

Protesters in Washington, D.C. tackle a man seen breaking up sidewalk curbs with a hammer, and hand him over to police.

Demonstrators said they tackled the man to prevent him provoking officers. https://t.co/OGuRCtgBKD pic.twitter.com/KJR9VANqnp — ABC News (@ABC) June 1, 2020

Η κηδεία του Φλόιντ θα γίνει την Πέμπτη στη Μινεάπολη. Η οικογένειά του έχει ζητήσει από τους διαδηλωτές να μην παρεκτρέπονται και να μην προχωρούν σε ακραίες πράξεις.

WATCH: Full speech by George Floyd’s brother, Terrence Floyd, at site of George Floyd’s death. pic.twitter.com/piEcnilzCb — NBC News (@NBCNews) June 1, 2020

Αστυνομικοί αγκαλιάζουν διαδηλωτές

Αν και οι Αμερικάνοι πολίτες δεν ξεχνούν τα περιστατικά αστυνομικής βίας, αίσθηση έχουν προκαλέσει πολλά βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με αστυνομικούς που αγκαλιάζουν διαδηλωτές ή συστρατεύονται μαζί τους.

All, it appears the original Tweet was removed of the video of the Free Hugs guy hugging the police officers and trying to reason with the more violent protesters. Don’t worry, I screen recorded it. pic.twitter.com/oOkhy0GNau — Obese Kaiju Dragon/Roo/Goozard Thing (@stardragon777) June 1, 2020

Στη Νέα Υόρκη, οι αστυνομικοί γονάτισαν μαζί με τους διαδηλωτές εις μνήμην του Τζορτζ Φλόιντ.

In the midst of protests and destruction around the nation, a moving scene unfolded Sunday in New York when some police officers knelt with protesters. Similar heartening moments emerged even as cities around the US have seen days of violent protests. https://t.co/PleywhGf5T pic.twitter.com/2cJ0gh3kz5 — CNN (@CNN) June 1, 2020

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεσότα μίλησε ζωντανά με τον αδερφό του Τζορτ, τον Φιλόνις Φλόιντ. Ως ένδειξη σεβασμού, έβγαλε το καπέλο του και τάχθηκε υπέρ της σύλληψης και των άλλων τρίων αστυνομικών που ήταν συνένοχοι στη δολοφονία του.

«Το να μένεις σιωπηλός ή να μην παρεμβαίνεις, για μένα σε κάνει συνένοχο. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Η απόφασή μου να απολύσω και τους τέσσερις αστυνομικούς δεν βασιζόταν σε κάποιου είδους ιεραρχίας. Ο κ. Φλόιντ πέθανε στα χέρια μας», είπε χαρακτηριστικά.