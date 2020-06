«Βόμβες» για των «Anonymous» για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα – Τι λένε για τον Τραμπ

Νέο «χτύπημα» σε μια μέρα για τους «Anonymous», οι οποίοι φαίνεται πως ξεσπάθωσαν με αφορμή τον φρικτό θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Πλέον οι γνωστοί χάκερ απειλούν τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και κατηγορούν τα Βρετανικά Ανάκτορα ότι ενορχήστρωσαν τη δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Συγκεκριμένα, μια από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των «Anonymous» είναι ότι ο θάνατος της Νταϊάνα, ήταν δολοφονία που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με tweet της ομάδας «Anonymous», η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε μάθει για ένα κύκλωμα trafficking στο οποίο εμπλεκόταν η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και προσπαθούσε να συλλέξει μαρτυρίες θυμάτων για να αποκαλύψει τα έκτροπα.

Οι «Αnonymous» ισχυρίζονται ότι η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δολοφόνησε την Νταϊάνα στις 31 Αυγούστου του 1997 κι ότι το αυτοκινητιστικό δυστύχημα ήταν στημένο.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.

Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020