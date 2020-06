Κόλαφος η ιατροδικαστική έκθεση : «Ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ

Για ανθρωποκτονία κάνει λόγο η έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας Χένεπιν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πέθανε από «καρδιοπνευμονική ανακοπή» εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό του.

Η έκθεση κάνει ρητά λόγο για «ανθρωποκτονία», στο πεδίο «τρόπος θανάτου». Η δημοσιοποίησή της ακολούθησε την ανεξάρτητη νεκροψία-νεκροτομή που ζήτησε η οικογένεια του Φλόιντ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε «ασφυξία».

Τα ευρήματα τόσο των ανεξάρτητων γιατρών όσο και του ιατροδικαστή έρχονται σε αντίθεση με τα προκαταρκτικά ευρήματα που είχαν ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, κατά τα οποία ο Φλόιντ πέθανε από συνδυασμό παραγόντων: της πίεσης που ασκήθηκε στο σώμα του όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, της ενδεχόμενης χρήσης ουσιών και υποκείμενης πάθησης, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ο όρος ασφυξία.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει πάντως πως ο Φλόιντ είχε πάρει ποσότητα φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς, ότι έκανε πρόσφατα χρήση αμφεταμινών, και πώς είχε αρτηριοσκλήρωση και αρτηριακή υπέρταση.

Ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε όχι μόνο εξαιτίας της πίεσης από το γόνατο που ασκήθηκε στο λαιμό του από αστυνομικό της Μινεάπολης, αλλά και λόγω των άλλων αξιωματικών που τον βοήθησαν να τον κρατήσει κάτω, σύμφωνα με ιδιωτική αυτοψία.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε από τους τους γιατρούς Michael Baden και Allecia Wilson.

Ο Φλόιντ σύμφωνα με την αυτοψία πέθανε από «ασφυξία λόγω συμπίεσης του λαιμού» και χωρίς υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα.

«Οχι μόνο το γόνατο στο λαιμό του αστυνομικού ήταν η αιτία του θανάτου του, αλλά και το βάρος των άλλων δύο αστυνομικών στην πλάτη του, οι οποίοι όχι μόνο εμπόδισαν τη ροή του αίματος στον εγκέφαλό του, αλλά και τη ροή του αέρα στον εγκέφαλό του», δήλωσε ο Antonio Ο Romanucci, δικηγόρος της οικογένειας.

BREAKING: #GeorgeFloyd – Independent autopsy performed by Dr. Michael Baden and Dr. Allecia Wilson concludes Floyd died of “Asphyxia due to compression of the neck” and no underlying medical conditions. pic.twitter.com/wuMex3AnPZ

— Law & Crime Network (@LawCrimeNetwork) June 1, 2020