Τραμπ : Θα στείλω «χιλιάδες βαριά οπλισμένους στρατιώτες» – Εξω από τον Λευκό Οίκο οι ταραχές

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ενέργειες «εσωτερικής τρομοκρατίας» τις ταραχές που καταγράφονται από την περασμένη εβδομάδα σε πολλές αμερικανικές πόλεις, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που προκάλεσε ο θάνατος 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς.

Ο Τραμπ κάλεσε τους κυβερνήτες των πολιτειών να λάβουν αυτές που χαρακτήρισε απαραίτητες αποφάσεις για να ανακτήσουν την «κυριαρχία» του κράτους «στους δρόμους» των πόλεων της χώρας.

Φωτογραφία AP

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «ντροπή» τις ταραχές της Κυριακής στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ διεμήνυσε ότι θα αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, για να σταματήσουν τις λεηλασίες και τις καταστροφές περιουσιών.

Ενώ εκφραζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλυθούν διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο, όπου πήγαν να απαιτήσουν δικαιοσύνη για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων -.

O δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε πως είναι περήφανος για την κόρη του, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Μινεσότα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η 25χρονη κόρη του Κιάρα συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη.

Σημείωσε την ηλικία της και ότι εκείνη δεν του ζήτησε την άδεια προτού πάει για να διαδηλώσει.

«Είμαι υπερήφανος για εκείνη, που νοιάζεται τόσο πολύ και είναι διατεθειμένη να βγει εκεί έξω και να κάνει κάτι για αυτό», τόνισε.

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε στην Ουάσιγκτον, εν μέσω των αυξημένων ταραχών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Η απαγόρευση θα διαρκέσει για τις επόμενες δύο ημέρες.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.

«Μίλησα με τον κυβερνήτη (της Πολιτείας της Νέας Υόρκης) Αντριου Κουόμο και για την ασφάλεια όλων, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη», ανέφερε ο δήμαρχος.

New Yorkers: I’ve spoken with @NYGovCuomo and for everyone’s safety we have decided to implement a citywide curfew in New York City tonight. It will take effect at 11pm and be lifted at 5am tomorrow morning.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2020