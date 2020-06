Καλιφόρνια: Τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη – Πιθανόν να ανήκει στην Amazon

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη στο Redlands της Καλιφόρνιας με πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι πρόκειται για αποθήκη της Amazon.

Ωστόσο, ο υπεύθυνος Τύπου του Redlands, Carl Baker, δήλωσε στο Business Insider ότι η αποθήκη δεν ανήκει στην Amazon.

Η Amazon πάντως προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

WATCH: Redland firefighters battle a large 3-alarm blaze at a warehouse. There appear to be several Amazon semi-trucks parked outside. It’s unclear if anyone is hurt or what caused the fire. LATEST HERE: https://t.co/7p6rAUFjiA pic.twitter.com/kYZcUfOgNT

