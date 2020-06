Προκλητικός ο Τραμπ: Ο Φλόιντ θα ήταν περήφανος για τη μείωση της ανεργίας

Η απρόσμενη μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε σήμερα σηματοδοτεί μια «σπουδαία ημέρα» για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον Αφροαμερικανό που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς, υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζω ότι ο Τζορτζ μας βλέπει από εκεί ψηλά και σκέφτεται ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι μεγαλειώδες. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνον, μια μεγάλη ημέρα για όλον τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, συνδέοντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα με την τραγωδία που συγκλονίζει τις ΗΠΑ εδώ και δύο εβδομάδες.

“Equal justice under the law must mean that every American receives equal treatment in every encounter with law enforcement regardless of race…Hopefully #GeorgeFloyd is looking down right now & saying this is a great thing that’s happening for our country…in terms of equality” pic.twitter.com/7rNQ4EX8Gq

