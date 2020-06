Βίντεο – Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακά μεγάλη πορεία για τον Φλόιντ

Η δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ «φούντωσε» μεγάλο κύμα οργής στις ΗΠΑ, με τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στους δρόμους πολλών πόλεων να προβάλλουν ένα θέμα που ποτέ δεν είχε κλείσει: τον ρατσισμό σε βάρος των Αφροαμερικανών.

Aerial view shows enormous crowd of mourners marching through New York City following a George Floyd memorial. https://t.co/V9PORuBQfu pic.twitter.com/aWxne1Zcbp

— ABC News (@ABC) June 4, 2020