Τζορτζ Φλόιντ: Έφιπποι αστυνομικοί κατά διαδηλωτών στο Λονδίνο

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με έφιππους αστυνομικούς μετά τη μεγάλη αντιρατσιστική συγκέντρωση στο κέντρο του Λονδίνου, όπου χιλιάδες άνθρωποι εξέφρασαν την οργή τους για την αστυνομική βία, με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Μετά τη σε γενικές γραμμές ειρηνική συγκέντρωση, μικρές ομάδες διαδηλωτών κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία εκτόξευσαν μπουκάλια νερού στις δυνάμεις ασφαλείας. Οι έφιπποι αστυνομικοί κινήθηκαν εναντίον τους για να τους απωθήσουν.

Νωρίτερα, πάνω από χίλιοι άνθρωποι έκαναν πορεία περνώντας από την αμερικανική πρεσβεία στη νότια όχθη του Τάμεση, αποκλείοντας την κυκλοφορία. Πολλές χιλιάδες συνέρρευσαν επίσης στην πλατεία έξω από το κοινοβούλιο, αψηφώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης να αποφεύγονται οι συναθροίσεις λόγω της πανδημίας.

Police horse runs amok after #Antifa and #BlackLivesMatter protesters threw bottles at it and the police officer riding it. Massive riots taking place in #London right now pic.twitter.com/AFkX3hixsc

